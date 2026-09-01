Горбенко заявив, що підвал у Верховній Раді вміщує половину нардепів

Руслан Горбенко. Фото: скриншот

Народний депутат України Руслан Горбенко заявив, що підвальне приміщення у Верховній Раді вміщає лише половину народних депутатів. Зокрема, мова йде про облаштовані сидячі робочі місця.

Про це нардеп розповів в ефірі "Вечір.LIVE".

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Що відомо про можливість роботи Верховної Ради під час загрози атак

Під час бесіди у нардепа спитали, куди спускаються народні депутати, коли лунає повітряна тривога. Горбенко у свою чергу сказав, що вони йдуть у підвальне приміщення, але воно не має ту кількість сидячих робочих місць, щоб вмістити всіх.

"Я не буду розголошувати інформацію (про кількість місць — Ред.), але це, як мінімум, половина від потреби. Тому те, що треба робити — це точно технологічне перезавантаження робочих місць", — сказав він.

Горбенко додав, що технічно із сучасними технологіями наразі можна зробити все. Зокрема, коли був COVID, то розглядався варіант створення платформи, щоб голосувати онлайн. Однак згодом епідемія пішла на спад, тому питання було знято з порядку денного.

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Водночас ще один гість ефіру нардеп Михайло Цимбалюк зазначив, що Верховна Рада працює в безперервному процесі і не закриває засідання. Він підтвердив, що підвальні приміщення не пристосовані для нормальної роботи, але наголосив, що є багато різних варіантів, як працювати. Причому одна з практики вже була на початку війни.

"Наприклад, обговорювати внизу в укритті питання порядку денного, підніматися і голосувати без обговорень. І така практика на початку широкомасштабного вторгнення була. Коли Верховна Рада ухвалювала, як голосувати, приходили і за декілька хвилин, за півгодини голосували весь порядок денний", — розповів Цимбалюк.

Він підкреслив, що сьогоднішня ситуація з атаками це виклик, і ворогу важливо дестабілізувати роботу влади, але допускати цього не можна.

Цимбалюк натякнув, що наразі говорити про якісь додаткові кошти на облаштування робочих місць недоречно, особливо знаючи, як український народ ставиться до нардепів.

Проте він висловив впевненість, що апарат, керівництво ВРУ і лідери фракцій знайдуть порозуміння для того, щоб працювати в тому числі в укритті.

Як повідомляли Новини.LIVE, уряд може змінити правила роботи Києва під час повітряних тривог. Зокрема, наразі вже відомо про пропозиції розділити тривоги на "жовту" та "червону", дозволити рух мостами, скоригувати комендантську годину і не тільки.

Також ми писали, що за словами нардепа Руслана Горбенко, вже у вересні Київ та область отримати статус прифронтових територій.