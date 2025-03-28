Стерненко обвинил Гончаренко в коррупции, а тот спросил его о деньгах на дроны

Нардеп Алексей Гончаренко и волонтер Сергей Стерненко. Коллаж: Новини.LIVE

Между волонтером Сергеем Стерненко и нардепом Алексеем Гончаренко разгорелся скандал. Реакция двух медийных лиц была быстрой на обвинения друг друга в денежных махинациях на волонтерстве и сборах на дроны.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Началось все с сообщения волонтера с обвинением нардепа в том, что тот, мол, уже начал кормиться до парламентских выборов. Стерненко обратил внимание на чашки, которые в качестве агитации раздают в центрах Гончаренко в 36 городах Украины. Стерненко предположил, что на это нужны немалые деньги и официальной зарплаты нардепа на поддержку центров не хватит.

Сообщение Стерненко в адрес Гончаренко. Фото: Скриншот

Но на этом волонтер не остановился и опубликовал еще одно сообщение. В нем он переслал сообщение бойца, который заявил, что от Стерненко его подразделение получило больше дронов, чем от Гончаренко.

Еще одно сообщение Сергея Стерненко. Фото: Скриншот

Нардеп Гончаренко не замедлил с ответом. Он отметил, что все финансирование его центров четко прописано на сайте вместе со спонсорами, которые эти центры поддерживают. Алексей напомнил историю с повесткой для Сергея, которая "внезапно куда-то исчезла".

Сообщение от Алексея Гончаренко. Фото: Скриншот

Кроме того, Гончаренко задал вопрос Стерненко относительно сборов на дроны. Якобы Сергей собрал более миллиарда гривен.

Вопрос о деньгах к Сергею Стерненко. Фото: Скриншот

Вот этот вопрос уже очень не понравилось Сергею и он бурно обругал Гончаренко буквально назвав его "псом Порошенко". А в итоге Стерненко так и не ответил на вопрос нардепа относительно сборов на дроны и о деньгах.

Обвинения Стерненко в сторону Гончаренко. Фото: Скриншот

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