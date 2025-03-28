Стерненко звинуватив Гончаренко у корупції, а той запитав його про гроші на дрони

Гончаренко спитав у Стерненка за збори — той назвав його "псом"
Між волонтером Сергієм Стерненком та нардепом Олексієм Гончаренком розгорівся скандал. Реакція двох медійних осіб була швидкою на обвинувачення один одного в грошових махінаціях на волонтерстві та зборах на дрони.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Причина скандалу Гончаренка та Стерненка
Почалось все з повідомлення волонтера зі звинуваченням нардепа у тому, що той, мовляв, вже почав годуватись до парламентських виборів. Стерненко звернув увагу на чашки, які у якості агітації роздають в центрах Гончаренка у 36 містах України. Стерненко припустив, що на це потрібні чималі гроші й офіційної зарплати нардепа на підтримку центрів не вистачить.
Але на цьому волонтер не зупинився й опублікував ще одне повідомлення. В ньому він переслав повідомлення бійця, який заявив, що від Стерненка його підрозділ отримав більше дронів, ніж від Гончаренка.
Нардеп Гончаренко не забарився із відповіддю. Він зазначив, що все фінансування його центрів чітко прописано на сайті разом зі спонсорами, що ці центри підтримують. Олексій нагадав історію з повісткою для Сергія, яка "раптово кудись зникла".
Крім того, Гончаренко поставив питання Стерненкові щодо зборів на дрони. Нібито Сергій зібрав понад мільярд гривень.
Ось це питання вже дуже не сподобалось Сергієві й він бурхливо облаяв Гончаренко буквально назвавши його "псом Порошенка". А у підсумки Стерненко так і не відповів на питання нардепа щодо зборів на дрони та про гроші.
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