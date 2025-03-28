Стерненко звинуватив Гончаренко у корупції, а той запитав його про гроші на дрони

Нардеп Олексій Гончаренко та волонтер Сергій Стерненко. Колаж: Новини.LIVE

Між волонтером Сергієм Стерненком та нардепом Олексієм Гончаренком розгорівся скандал. Реакція двох медійних осіб була швидкою на обвинувачення один одного в грошових махінаціях на волонтерстві та зборах на дрони.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Почалось все з повідомлення волонтера зі звинуваченням нардепа у тому, що той, мовляв, вже почав годуватись до парламентських виборів. Стерненко звернув увагу на чашки, які у якості агітації роздають в центрах Гончаренка у 36 містах України. Стерненко припустив, що на це потрібні чималі гроші й офіційної зарплати нардепа на підтримку центрів не вистачить.

Повідомлення Стерненка на адресу Гончаренка. Фото: Скриншот

Але на цьому волонтер не зупинився й опублікував ще одне повідомлення. В ньому він переслав повідомлення бійця, який заявив, що від Стерненка його підрозділ отримав більше дронів, ніж від Гончаренка.

Ще одне повідомлення Сергія Стерненка. Фото: Скриншот

Нардеп Гончаренко не забарився із відповіддю. Він зазначив, що все фінансування його центрів чітко прописано на сайті разом зі спонсорами, що ці центри підтримують. Олексій нагадав історію з повісткою для Сергія, яка "раптово кудись зникла".

Повідомлення від Олексія Гончаренка. Фото: Скриншот

Крім того, Гончаренко поставив питання Стерненкові щодо зборів на дрони. Нібито Сергій зібрав понад мільярд гривень.

Запитання про гроші до Сергія Стерненка. Фото: Скриншот

Ось це питання вже дуже не сподобалось Сергієві й він бурхливо облаяв Гончаренко буквально назвавши його "псом Порошенка". А у підсумки Стерненко так і не відповів на питання нардепа щодо зборів на дрони та про гроші.

Звинувачення Стерненка у бік Гончаренка. Фото: Скриншот

Раніше ми повідомляли, що благодійний фонд MK Foundation передав 20 автівок Третій штурмовій бригаді (3-я ОШБр). Невдовзі ці "залізні коні" працюватимуть на Сході в підрозділах БпЛА.

Крім того, фонд українського інвестора Максима Кріппи MK Foundation передав сучасні реанімобілі Національному науковому центру хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова.