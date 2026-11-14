Народный депутат Алексей Гончаренко. Фото: кадр из видео

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Офис военного омбудсмена за десять месяцев получил около 18 тысяч жалоб от военнослужащих. Сейчас учреждение физически не способно обработать такое количество обращений имеющимися силами, поэтому нуждается в увеличении штата и дополнительном финансировании со стороны государства.

Об этом Гончаренко заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Анастасии Жиденко.

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Алексей Гончаренко. Фото: Новини.LIVE

Гончаренко рассказал о проблемах военного омбудсмена

Нардеп Гончаренко подчеркнул, что значительное количество обращений свидетельствует о необходимости расширения возможностей учреждения, которое занимается защитой прав военнослужащих.

По его словам, без дополнительных сотрудников и финансирования эффективно реагировать на все жалобы чрезвычайно сложно.

Нардеп высказался о заявлениях об избиении военных

Отдельное внимание Гончаренко обратил на условия пребывания военных в пунктах временной дислокации, где необходимо усилить контроль за соблюдением их прав.

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Гончаренко привел в пример события в Петропавловской Борщаговке Киевской области.

По его словам, двое военнослужащих находились в одном из таких пунктов более полутора месяцев. В то же время четверо военных в своих объяснениях сообщили об избиении и применении к ним насилия. Эти утверждения требуют проверки правоохранительными органами.

Нардеп отметил, что в Украине существуют сотни пунктов временной дислокации, поэтому необходимо обеспечить надлежащий надзор за условиями пребывания военнослужащих. Он также призвал распространять положительный опыт, полученный во время гуманитарной миссии в Олешках, и не допустить повторения ситуации, как в Петропавловской Борщаговке.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что Офис военного омбудсмена анонсировал повторный опрос мобилизованных после столкновений в Петропавловской Борщаговке. Представители учреждения не смогли полноценно пообщаться с мужчинами из-за толпы, шума и отсутствия освещения.

Также Новини.LIVE писал, что Владимир Зеленский впервые прокомментировал беспорядки, которые произошли 2 ноября в Киевской области. Президент выразил убеждение, что инцидент был заранее организован.