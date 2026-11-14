Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Гончаренко сообщил о 18 тысячах жалоб от военнослужащих за последние 10 месяцев

Гончаренко сообщил о 18 тысячах жалоб от военнослужащих за последние 10 месяцев

Ua ru
14 ноября 2026 13:51
Эксклюзив
Гончаренко: военные массово жалуются омбудсмену на нарушения прав кадр из видео
Народный депутат Алексей Гончаренко. Фото: кадр из видео

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Офис военного омбудсмена за десять месяцев получил около 18 тысяч жалоб от военнослужащих. Сейчас учреждение физически не способно обработать такое количество обращений имеющимися силами, поэтому нуждается в увеличении штата и дополнительном финансировании со стороны государства.

Об этом Гончаренко заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Анастасии Жиденко.

Реклама
Алексей Гончаренко
Алексей Гончаренко. Фото: Новини.LIVE

Гончаренко рассказал о проблемах военного омбудсмена

Нардеп Гончаренко подчеркнул, что значительное количество обращений свидетельствует о необходимости расширения возможностей учреждения, которое занимается защитой прав военнослужащих.

По его словам, без дополнительных сотрудников и финансирования эффективно реагировать на все жалобы чрезвычайно сложно.

Нардеп высказался о заявлениях об избиении военных

Отдельное внимание Гончаренко обратил на условия пребывания военных в пунктах временной дислокации, где необходимо усилить контроль за соблюдением их прав.

Читайте также:

Гончаренко привел в пример события в Петропавловской Борщаговке Киевской области.

По его словам, двое военнослужащих находились в одном из таких пунктов более полутора месяцев. В то же время четверо военных в своих объяснениях сообщили об избиении и применении к ним насилия. Эти утверждения требуют проверки правоохранительными органами.

Нардеп отметил, что в Украине существуют сотни пунктов временной дислокации, поэтому необходимо обеспечить надлежащий надзор за условиями пребывания военнослужащих. Он также призвал распространять положительный опыт, полученный во время гуманитарной миссии в Олешках, и не допустить повторения ситуации, как в Петропавловской Борщаговке.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что Офис военного омбудсмена анонсировал повторный опрос мобилизованных после столкновений в Петропавловской Борщаговке. Представители учреждения не смогли полноценно пообщаться с мужчинами из-за толпы, шума и отсутствия освещения.

Также Новини.LIVE писал, что Владимир Зеленский впервые прокомментировал беспорядки, которые произошли 2 ноября в Киевской области. Президент выразил убеждение, что инцидент был заранее организован.

Алексей Гончаренко жалобы военнослужащие военный омбудсман Ольга Решетилова
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации