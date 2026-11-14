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Головна Новини дня Гончаренко заявив про 18 тисяч скарг від військових за останні 10 місяців

Гончаренко заявив про 18 тисяч скарг від військових за останні 10 місяців

Ua ru
14 листопада 2026 13:51
Ексклюзив
Гончаренко: військові масово скаржаться омбудсмену на порушення прав кадр з відео
Народний депутат Олексій Гончаренко. Фото: кадр з відео

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Офіс військового омбудсмана за десять місяців отримав близько 18 тисяч скарг від військовослужбовців. Наразі установа фізично не здатна опрацювати таку кількість звернень наявними силами, тому потребує збільшення штату та додаткового фінансування від держави.

Про це Гончаренко заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко.

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Алексей Гончаренко
Олексій Гончаренко. Фото: Новини.LIVE

Гончаренко розповів про проблеми військового омбудсмана

Нардеп Гончаренко наголосив, що значна кількість звернень свідчить про необхідність посилення можливостей установи, яка займається захистом прав військовослужбовців.

За його словами, без додаткових працівників і фінансування ефективно реагувати на всі скарги надзвичайно складно.

Нардеп висловився про заяви щодо побиття військових

Окрему увагу Гончаренко звернув на умови перебування військових у пунктах тимчасової дислокації, де необхідно посилити контроль за дотриманням їхніх прав.

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Гончаренко навів приклад подій у Петропавлівській Борщагівці на Київщині.

За його словами, двоє військовослужбовців перебували в одному з таких пунктів понад півтора місяця. Водночас четверо військових у своїх поясненнях повідомили про побиття та застосування до них насильства. Ці твердження потребують перевірки правоохоронними органами.

Нардеп зазначив, що в Україні існують сотні пунктів тимчасової дислокації, тому необхідно забезпечити належний нагляд за умовами перебування військовослужбовців. Він також закликав поширювати позитивні напрацювання, отримані під час гуманітарної місії в Олешках, та не допустити повторення ситуації, як у Петропавлівській Борщагівці.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що Офіс військового омбудсмана анонсував повторне опитування мобілізованих після сутичок у Петропавлівській Борщагівці. Представники установи не змогли повноцінно поспілкуватися з чоловіками через натовп, шум і відсутність освітлення.

Також Новини.LIVE писав, що Володимир Зеленський уперше прокоментував заворушення, які сталися 2 листопада на Київщині. Президент висловив переконання, що інцидент був заздалегідь організований.

Олексій Гончаренко скарги військовослужбовці військовий омбудсман Ольга Решетилова
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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