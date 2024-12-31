Зеленский поблагодарил Италию и Джорджи Мелони за председательство в G7

Председательство Италии в G7 — Зеленский сделал заявление
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 31 декабря, поблагодарил Италию и главу Совета министров Джорджи Мелони за выдающееся председательство в G7 в этом году. По его словам, их лидерство является примером единства, силы и решимости.
Об этом украинский лидер написал в соцсети X.
Председательство Италии в G7
Зеленский выразил особую благодарность за решение G7 выделить 50 миллиардов долларов из замороженных российских активов.
"Наше сотрудничество помогает спасать тысячи жизней, сохранять семьи и обеспечивать будущее для украинских детей. Вместе мы приближаем справедливый мир и глобальную безопасность", — добавил глава государства.
Напомним, 30 декабря Зеленский выразил благодарность министру иностранных дел Андрею Сибиге за его визит в Дамаск.
Также глава государства назначил уполномоченного по вопросам защиты прав военнослужащих и их семей. Им стала известная правозащитница Ольга Решетилова.
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