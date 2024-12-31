Зеленский поблагодарил Италию и Джорджи Мелони за председательство в G7

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 31 декабря, поблагодарил Италию и главу Совета министров Джорджи Мелони за выдающееся председательство в G7 в этом году. По его словам, их лидерство является примером единства, силы и решимости.

Об этом украинский лидер написал в соцсети X.

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Зеленский выразил особую благодарность за решение G7 выделить 50 миллиардов долларов из замороженных российских активов.

"Наше сотрудничество помогает спасать тысячи жизней, сохранять семьи и обеспечивать будущее для украинских детей. Вместе мы приближаем справедливый мир и глобальную безопасность", — добавил глава государства.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 30 декабря Зеленский выразил благодарность министру иностранных дел Андрею Сибиге за его визит в Дамаск.

Также глава государства назначил уполномоченного по вопросам защиты прав военнослужащих и их семей. Им стала известная правозащитница Ольга Решетилова.