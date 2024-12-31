Зеленський подякував Італії та Джорджі Мелоні за головування в G7

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 31 грудня, подякував Італії та голові Ради міністрів Джорджі Мелоні за визначне головування в G7 цього року. За його словами, їхнє лідерство є прикладом єдності, сили та рішучості.

Про це український лідер написав у соцмережі X.

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Зеленський висловив особливу подяку за рішення G7 виділити 50 мільярдів доларів із заморожених російських активів.

"Наша співпраця допомагає рятувати тисячі життів, зберігати сім’ї та забезпечувати майбутнє для українських дітей. Разом ми наближаємо справедливий мир і глобальну безпеку", — додав глава держави.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 30 грудня Зеленський висловив подяку міністру закордонних справ Андрію Сибізі за його візит до Дамаска.

Також глава держави призначив уповноважену з питань захисту прав військовослужбовців та їхніх сімей. Нею стала відома правозахисниця Ольга Решетилова.