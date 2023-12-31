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Глава СБУ Василий Малюк поздравил своих собратьев с Новым годом

31 декабря 2023 20:42
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Глава СБУ Василий Малюк поздравил своих собратьев с Новым годом
Глава СБУ Василий Малюк. Фото: СБУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Глава СБУ Василий Малюк поздравил украинцев и своих собратьев с Новым 2024 годом. При этом он упомянул, что 2023 год стал еще одной героической страницей украинцев в борьбе против врага.

Об этом сообщает СБУ.

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Василий Малюк сказал, что Силы обороны Украины ежедневно прикладывают максимальные усилия, чтобы приблизить страну к победе.

"Наши воины стоят непоколебимо на своей земле, защищая ее ценой своих жизней. Их бесстрашие вдохновлено героическими поступками предков, казаков, которые боролись за свободу — высшую ценность для украинского народа", — говорит он.

Также Малюк сказал, что даже сегодня чувствуется неразрывная связь между поколениями воинов, что помогает в сражении с противником. 

"Недавно СБУ разработала уникальные морские дроны Sea baby, основанные на дизайне древней казацкой лодки "Чайка". Эти дроны уже нанесли удары по Крымскому мосту и ряду российских военных кораблей", — добавил он.

Глава СБУ указал, что ведомство  черпает вдохновение в великой истории нации и постоянно ищет новейшие технологические решения для удивления врага. За этот год удалось осуществить множество спецопераций как на суше, так и на море.

"Мы сотрудничаем с братьями по оружию из Сил обороны на самых ожесточенных участках фронта, от Херсона до Донецка. Наши дроны уничтожают вражескую технику, а снайперы поражают цели на рекордных расстояниях. Контрразведка и военная контрразведка задерживают предателей и коллаборационистов, очищая страну от вражеских элементов. Киберспециалисты отражают тысячи российских кибератак, оберегая ключевую инфраструктуру", — добавил он.

Ранее мы сообщали, что командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский поздравил воинов Вооруженных сил Украины с Новым годом. Он пожелал защитникам и защитницам, чтобы 2024 привел их к победе в борьбе против российского агрессора.

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