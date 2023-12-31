Голова СБУ Василь Малюк привітав своїх побратимів із Новим роком

Голова СБУ Василь Малюк. Фото: СБУ

Голова СБУ Василь Малюк привітав українців та своїх побратимів із Новим 2024 роком. При цьому він згадав, що 2023 став ще однією героїчною сторінкою українців у боротьбі проти ворога.

Про це повідомляє СБУ.

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Василь Малюк сказав, що Сили оборони України щодня докладають максимальних зусиль, щоб наблизити країну до перемоги.

"Наші воїни стоять непохитно на своїй землі, захищаючи її ціною своїх життів. Їхня безстрашність натхнене героїчними вчинками предків, козаків, які боролися за свободу — найвищу цінність для українського народу", — каже він.

Також Малюк сказав, що навіть сьогодні відчувається нерозривний зв'язок між поколіннями воїнів, що допомагає у битві із противником.

"Нещодавно СБУ розробила унікальні морські дрони Sea baby, засновані на дизайні стародавнього козацького човна "Чайка". Ці дрони вже завдали ударів по Кримському мосту та ряду російських військових кораблів", — додав він.

Глава СБУ зазначив, що відомство черпає натхнення у великій історії нації та постійно шукає новітні технологічні рішення для здивування ворога. За цей рік вдалося здійснити багато спецоперацій як на суші, так і на морі.

"Ми співпрацюємо з братами по зброї з Сил оборони на найзапекліших ділянках фронту, від Херсона до Донецька. Наші дрони знищують ворожу техніку, а снайпери вражають цілі на рекордних відстанях. Контррозвідка та військова контррозвідка затримують зрадників та колаборантів. Кіберфахівці відбивають тисячі російських кібератак, оберігаючи ключову інфраструктуру", — додав він.

Раніше ми повідомляли, що командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський привітав воїнів Збройних сил України з Новим роком. Він побажав захисникам і захисникам, щоб 2024 рік привів їх до перемоги у боротьбі проти російського агресора.