Глава Нацполиции Иван Выговский задекларировал 1,5 млн грн доходов за 2024 год — данные декларации

Глава Национальной полиции Иван Выговский. Фото: НПУ

Глава Национальной полиции Иван Выговский задекларировал 1 465 392 гривен дохода за 2024 год. Большинство суммы составляет зарплата.

Об этом свидетельствуют данные в декларации, опубликованной в Едином государственном реестре.

Читайте также:

Доходы Выговского

По данным декларации, Выговский получил 1 465 392 гривны доходов в 2024 году. В частности, заработная плата составила 1 455 920 гривен, банковские проценты — 9 472 гривен.

Доходы Выговского и его жены в декларации. Фото: скриншот

На банковских счетах глава Нацполиции имеет 264,7 тысячи гривен и 1,5 тысячи долларов. Наличными — 48 тысяч гривен и 29,5 тысячи долларов.

Его жена задекларировала 3 422 188 грн доходов. На счетах хранит 573 гривны и 190,2 тысячи долларов. Кроме того, имеет наличными 20 тысяч гривен и 45,3 тысячи долларов.

Денежные активы Выговского и жены. Фото: скриншот

Собственность супругов включает земельные участки в Николаевской области (1,1 тыс. кв. м у Выговского, 1,5 тыс. кв. м у жены). Они проживают в арендованном доме (260,7 кв. м) в Мархаловке, Киевская область. Также жена владеет автомобилем Audi SQ 2018 года выпуска.

Ранее мы рассказывали о доходах мэра Одессы Геннадия Труханова за 2024 год.

Также мы писали о том, какое наказание грозит украинцам, которые нарушат сроки подачи деклараций о доходах.