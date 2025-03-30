Голова Нацполіції Іван Вигівський задекларував 1,5 млн грн доходів за 2024 рік — дані декларації

Голова Національної поліції Іван Вигівський. Фото: НПУ

Голова Національної поліції Іван Вигівський задекларував 1 465 392 гривень доходу за 2024 рік. Більшість суми становить зарплата.

Про це свідчать дані декларації, опублікованій у Єдиному державному реєстрі.

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За даними декларації, Вигівський отримав 1 465 392 гривні доходів у 2024 році. Зокрема, заробітна плата становила 1 455 920 гривень, банківські відсотки — 9 472 гривень.

Доходи Вигівського та його дружини у декларації. Фото: скриншот

На банківських рахунках голова Нацполіції має 264,7 тисячі гривень і 1,5 тисячі доларів. Готівкою — 48 тисяч гривень і 29,5 тисяч доларів.

Його дружина задекларувала 3 422 188 грн доходів. На рахунках зберігає 573 гривні та 190,2 тисячі доларів. Крім того, має готівкою 20 тисяч гривень і 45,3 тисячі доларів.

Грошові активи Вигівського та дружини. Фото: скриншот

Власність подружжя включає земельні ділянки в Миколаївській області (1,1 тис. кв. м у Вигівського, 1,5 тис. кв. м у дружини). Вони проживають в орендованому будинку (260,7 кв. м) у Мархалівці, Київська область. Також дружина володіє автомобілем Audi SQ 2018 року випуску.

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