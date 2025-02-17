Оборудование на ЧАЭС обесточено — опасно ли это

Председатель Госатомрегулирования Олег Кориков. Фото: УНН

На Чернобыльской АЭС часть оборудования остается обесточенной. Вместе с тем, радиационный фон сейчас находится в норме.

Об этом сообщил председатель Госатомрегулирования Олег Кориков, передает "5 канал" в понедельник, 17 февраля.

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Последствия удара по Чернобыльской АЭС

По словам Корикова, часть оборудования на ЧАЭС до сих пор обесточена из-за аварийно-спасательных работ с применением воды. Во время вражеской атаки удару подверглись вентиляционные системы и тяжелоподъемное оборудование.

"Опасность сейчас снова актуализировалась относительно нестабильных конструкций блока №4 и объекта укрытия", — заявил Кориков.

Напомним, в понедельник, 17 февраля, на ЧАЭС продолжается ликвидация последствий российской атаки. В ГСЧС показали, как это происходит.

Оккупанты атаковали Чернобыльскую атомную электростанцию 14 февраля. Дрон, который нес 50 кг взрывчатки, попал в укрытие над четвертым энергоблоком.