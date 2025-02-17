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Голова Держатома заявив про знеструмлення обладнання на ЧАЕС

17 лютого 2025 15:10
Ольга Антоновська - редактор
Обладнання на ЧАЕС знеструмлено — чи небезпечно це
Голова Держатомрегулювання Олег Коріков. Фото: УНН
Ольга Антоновська - редактор

На Чорнобильській АЕС частина обладнання залишається знеструмленою. Разом з тим, радіаційний фон наразі перебуває у нормі.

Про це повідомив голова Держатомрегулювання Олег Коріков, передає "5 канал" в понеділок, 17 лютого.

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За словами Корікова, частина обладнання на ЧАЕС досі знеструмлена через аварійно-рятувальні роботи із застосуванням води. Під час ворожої атаки удару зазнали вентиляційні системи та важкопідйомне обладнання.

"Небезпека зараз знову актуалізувалася стосовно нестабільних конструкцій блоку №4 та об'єкту укриття", — заявив Коріков.

Нагадаємо, у понеділок, 17 лютого, на ЧАЕС триває ліквідація наслідків російської атаки. У ДСНС показали, як це відбувається.

Окупанти атакували Чорнобильську атомну електростанцію 14 лютого. Дрон, який ніс 50 кг вибухівки, влучив в укриття над четвертим енергоблоком.

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