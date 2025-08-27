Видео
Главная Новости дня Голос крымских татар — певица Джамала празднует день рождения

Голос крымских татар — певица Джамала празднует день рождения

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 06:15
Джамала празднует день рождения - что о ней известно
Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa

В среду, 27 августа, певица Джамала празднует свой день рождения. Она родилась в городе Ош (Киргизская ССР) в 1983 году. Музыкальный путь артистки стал символом борьбы за сохранение культурной идентичности и правды о трагедии крымскотатарского народа.

Что известно о певице Джамале — читайте в материале Новини.LIVE.

Ранние годы и образование

Джамала родилась в семье крымского татарина и армянки. В возрасте 9 месяцев она с семьей переехала в Мелитополь, а затем в конце 1980-х годов вернулась в родной Крым, в село Малореченское под Алуштой.

Голос крымских татар — певица Джамала празднует день рождения - фото 1
Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaaaa

С детства проявляла музыкальные способности: в 9 лет записала свой первый альбом с крымскотатарскими народными песнями. Училась в музыкальной школе №1 в Алуште, затем в Симферопольском музыкальном училище и Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского в Киеве, где получила диплом с отличием по классу оперного вокала.

В 2009 году Джамала победила на международном конкурсе "Новая волна" в Юрмале, что стало важным шагом в ее карьере. Ее музыкальный стиль сочетает элементы джаза, соула, фолка и электроники, а тексты часто затрагивают темы идентичности, депортации и любви.

Победа на "Евровидении-2016"

Мировую известность Джамала получила после победы на конкурсе "Евровидение-2016" с песней "1944", посвященной депортации крымских татар в 1944 году. Песня вызвала широкий отклик и стала символом борьбы за права угнетенных народов. После победы Джамала была отмечена званием Народной артистки Украины.

Голос крымских татар — певица Джамала празднует день рождения - фото 2
Джамала на Евровидении. Фото: Facebook Джамалы

Джамала замужем за крымскотатарским бизнесменом Бекиром Сулеймановым. У пары двое сыновей. Несмотря на личное счастье, Джамала активно участвует в общественной жизни, поддерживает крымскотатарский народ и выступает за сохранение культурного наследия.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
