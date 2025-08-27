Відео
Головна Новини дня Голос кримських татар — співачка Джамала святкує день народження

Голос кримських татар — співачка Джамала святкує день народження

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 06:15
Джамала святкує день народження - що про неї відомо
Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa

У середу, 27 серпня, співачка Джамала святкує свій день народження. Вона народилась у місті Ош (Киргизька РСР) у 1983 році. Музичний шлях артистки став символом боротьби за збереження культурної ідентичності та правди про трагедію кримськотатарського народу.

Що відомо про співачку Джамалу — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Ранні роки та освіта

Джамала народилася в сім'ї кримського татарина та вірменки. У віці 9 місяців вона з родиною переїхала до Мелітополя, а потім наприкінці 1980-х років повернулася до рідного Криму, до села Малореченське під Алуштою.

Голос кримських татар — співачка Джамала святкує день народження - фото 1
Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa

З дитинства виявляла музичні здібності: у 9 років записала свій перший альбом із кримськотатарськими народними піснями. Навчалася у музичній школі №1 в Алушті, потім у Сімферопольському музичному училищі та Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського у Києві, де отримала диплом з відзнакою за класом оперного вокалу.

У 2009 році Джамала перемогла на міжнародному конкурсі "Нова хвиля" в Юрмалі, що стало важливим кроком у її кар'єрі. Її музичний стиль поєднує елементи джазу, соулу, фольку та електроніки, а тексти часто зачіпають теми ідентичності, депортації та кохання.

Перемога на "Євробаченні-2016"

Світову популярність Джамала здобула після перемоги на конкурсі "Євробачення-2016" з піснею "1944", присвяченої депортації кримських татар у 1944 році. Пісня викликала широкий відгук і стала символом боротьби за права гноблених народів. Після перемоги Джамала була відзначена званням Народної артистки України.

Голос кримських татар — співачка Джамала святкує день народження - фото 2
Джамала на Євробаченні. Фото: Facebook Джамали

Джамала одружена з кримськотатарським бізнесменом Бекіром Сулеймановим. У пари двоє синів. Незважаючи на особисте щастя, Джамала бере активну участь у суспільному житті, підтримує кримськотатарський народ і виступає за збереження культурної спадщини.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
