Голливудская звезда Ричард Гир трогательно обратился к украинцам
Голливудская звезда Ричард Гир трогательно обратился к украинцам накануне Дня Независимости из Нью-Йорка. Он прочитал стихотворение украинского поэта Юрия Издрика "Другой" в переводе Романа Ивашкива и Эрине Моуре.
Видео Ричард Гир опубликовал на своей странице в Instagram, передает Новини.LIVE.
Обращение Ричарда Гира к украинцам
"Всем жителям Украины я шлю свои самые теплые поздравления и свою полную и непоколебимую поддержку. Поздравляю с Днем Независимости Украины. Я остаюсь рядом с вами", — подчеркнул Гир.
Он говорит, что является братом украинцев. После обращения он прочитал стихотворение «Другой»:
"Человек сам ничего не может
человеку всегда нужен другой
на кого можно себя умножить
для кого стоит писать стихи
с кем можно вместе преодолевать отчаяние
или делить радость, не рискуя
кто может в любой момент подтвердить
что ты — реальный, что ты — существуешь
ведь человек не слишком верит в себя
всегда ищет для себя какого-то свидетеля
нет человека — поймает зверя
не поймает зверя — найдет Бога
не найдет Бога — возьмет зеркало
но даже там себя не узнает
потому что в себе видит лицо смерти
и не понимает, что смерти нет..
человек сам ничего не может —
ни родиться, ни умереть тихо
будь же для меня кем-то другим, мой боже
постой рядом...
помолчи...
подыши..."
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