Ричард Гир. Фото: кадр из видео

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Голливудская звезда Ричард Гир трогательно обратился к украинцам накануне Дня Независимости из Нью-Йорка. Он прочитал стихотворение украинского поэта Юрия Издрика "Другой" в переводе Романа Ивашкива и Эрине Моуре.

Видео Ричард Гир опубликовал на своей странице в Instagram, передает Новини.LIVE.

Обращение Ричарда Гира к украинцам

"Всем жителям Украины я шлю свои самые теплые поздравления и свою полную и непоколебимую поддержку. Поздравляю с Днем Независимости Украины. Я остаюсь рядом с вами", — подчеркнул Гир.

Он говорит, что является братом украинцев. После обращения он прочитал стихотворение «Другой»:

"Человек сам ничего не может

человеку всегда нужен другой

на кого можно себя умножить

для кого стоит писать стихи

с кем можно вместе преодолевать отчаяние

или делить радость, не рискуя

кто может в любой момент подтвердить

что ты — реальный, что ты — существуешь

ведь человек не слишком верит в себя

всегда ищет для себя какого-то свидетеля

нет человека — поймает зверя

не поймает зверя — найдет Бога

не найдет Бога — возьмет зеркало

но даже там себя не узнает

потому что в себе видит лицо смерти

и не понимает, что смерти нет..

человек сам ничего не может —

ни родиться, ни умереть тихо

будь же для меня кем-то другим, мой боже

постой рядом...

помолчи...

подыши..."

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