Годовщина убийства Парубия: жизненный путь Героя Украины

Андрей Парубий. Фото: Facebook/Parubiy.supporters.page

Сегодня, 30 августа, исполняется год со дня трагической гибели Андрея Парубия во Львове. Бывший председатель Верховной Рады и народный депутат погиб в результате нескольких выстрелов, а его имя навсегда осталось в истории современной Украины как политика, сыгравшего заметную роль в важных общественно-политических событиях. Посмертно Андрею Парубию присвоили звание Героя Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Начало жизненного пути Андрея Парубия

Андрей Парубий был внуком пулеметчика Вооруженных сил Украинского государства и Украинской Галицкой армии. Из-за службы деда в УПА его семью в свое время выслали в Сибирь на 10 лет.

Андрей Парубий в детстве. Фото: news.telegraf.com.ua

Парубий получил образование на историческом факультете Львовского университета по специальности«историк, преподаватель истории». Впоследствии учился в аспирантуре Львовской политехники, где изучал политологию и социологию.

В 1987–1989 годах работал лаборантом и старшим лаборантом Карпатской архитектурно-археологической экспедиции Института общественных наук АН УССР.

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В 1987–1988 годах также был лаборантом Верхнеднестровской славяно-русской археологической экспедиции этого института.

Еще в молодости Парубий присоединился к национально-освободительному движению. Он организовывал первые в Украине пикеты, а в 1989 году был арестован за организацию несанкционированного митинга.

Андрей Парубий в юности. Фото: news.telegraf.com.ua

Политическая карьера Парубия

В 1990 году Андрей Парубий был избран депутатом Львовского областного совета. Через год он вместе с Олегом Тягнибоком стал одним из основателей Социал-национальной партии Украины, которая в 2004 году сменила название на Всеукраинское объединение "Свобода".

В 1994–1998 годах Парубий был депутатом Львовского городского совета и возглавлял депутатскую фракцию.

С 1999 года работал редактором научно-политического журнала "Ориентиры".

В 2002 году Парубий вновь был избран депутатом Львовского областного совета. Он также стал заместителем председателя облсовета.

Андрей Парубий на митинге. Фото: obozrevatel.com

Во время Оранжевой революции в ноябре–декабре 2004 года Парубий исполнял обязанности коменданта Украинского дома в Киеве.

В 2005 году он возглавил партию "Народный союз "Украинцы"", которую впоследствии реорганизовали в гражданское объединение "Украинский дом".

В 2007 году Парубий впервые стал народным депутатом Украины. В Верховную Раду VI созыва он прошел от блока "Наша Украина — Народная самооборона". В парламенте возглавлял подкомитет по вопросам контроля за осуществлением внешних отношений Комитета по иностранным делам.

В 2012 году Парубий вышел из партии "Наша Украина", а впоследствии присоединился к "Фронту перемен".

В 2012–2014 годах был народным депутатом VII созыва от ВО "Батькивщина", где возглавлял подкомитет по вопросам законодательного обеспечения интеграции Украины в международное научное и образовательное пространство.

В 2014 году Парубий покинул политсовет "Батькивщины". В том же году на съезде партии "Народный фронт" его вместе с командирами добровольческих батальонов включили в Военный совет, который занимался разработкой предложений по укреплению обороноспособности Украины.

В том же году Парубий вновь был избран в Верховную Раду. 4 декабря 2014 года 313 народных депутатов поддержали его кандидатуру на должность первого заместителя председателя парламента.

14 апреля 2016 года Андрея Парубия избрали председателем Верховной Рады Украины. На этой должности он работал до 2019 года.

В 2019 году Парубий вновь стал народным депутатом — на этот раз IX созыва от партии "Европейская Солидарность". В парламенте он работал в Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Андрей Парубий присоединился к территориальной обороне. В частности, в начале полномасштабной войны он дежурил на блокпосту 206-го батальона территориальной обороны Киева.

Андрей Парубий на мероприятии. Фото: Андрей Парубий/Facebook

Андрею Парубию присвоен статус Героя Украины

В октябре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил Андрею Парубию звание Героя Украины.

Так государство отметило его вклад в политическую и общественную жизнь страны, а также деятельность, связанную с защитой Украины.

Спустя год после убийства Андрея Парубия в Украине продолжают вспоминать его как политика, общественного деятеля и бывшего председателя Верховной Рады, который на протяжении десятилетий был активным участником украинской политической жизни.

Указ президента Украины № 739/2025. Фото: president.gov.ua

Дело об убийстве Андрея Парубия

30 августа 2025 года Андрея Парубия убили во Львове. Неизвестный мужчина, похожий на курьера Glovo, произвел несколько выстрелов в политика. От полученных ранений Парубий скончался на месте.

1 сентября правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 52-летний житель Львова.

Сцельников признал свою вину и заявил, что совершил преступление из "мести украинским властям".

В ходе расследования также выяснилось, что мужчина оправдывал российскую агрессию против Украины.

За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы.

Андрея Парубия похоронили на Лычаковском кладбище во Львове.

Глава ОП Кирилл Буданов заявил, что во Львове появилась площадь, названная в честь Героя Украины Андрея Парубия. Это решение призвано увековечить память политика и отметить его вклад в укрепление и развитие украинской государственности.

Во время очередного заседания суда показали видео с мест, где правоохранители нашли улики по делу. По данным следствия, Сцельников пытался утопить велосипед в Винниковском лесу, а в заброшенном здании сжег свою одежду. Также в лесу нашли водительское удостоверение с его фотографией, но на чужое имя. Сам Сцельников сообщил, что неподалеку спрятал патроны и детонаторы для взрывчатки, при этом вину в убийстве не отрицает.

На данный момент идет судебный процесс — Франковский районный суд Львова продлил содержание под стражей Михаила Сцельникова. Он будет оставаться под стражей до 10 сентября без возможности внесения залога.