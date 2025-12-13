Мелодию Щедрика Леонтовича знает весь мир, но автор стал жертвой агента большевиков

Украинский композитор Николай Леонтович. Коллаж: Винница.info

Сегодня, 13 декабря, Украина отмечает день рождения гения, чья музыка стала символом Рождества на всех континентах, где ее знают, как Carol of the Bells. Николай Леонтович является автором легендарного "Щедрика", но в возрасте 43 лет он стал жертвой бандита большевистской спецслужбы и это многие десятилетия скрывала советская власть.

Редакция Новини.LIVE знакомит с подробностями создания бессмертной мелодии и тайной гибели композитора.

Четыре ноты и пять редакций

История "Щедрика" — это история перфекционизма. В основе лежит простая украинская народная мелодия. Всего четыре ноты. Но Леонтович работал над ней почти всю жизнь. Он не просто обработал народную песню, а создал шедевр полифонии.

Композитор не был доволен результатом и сделал пять редакций мелодии. Первую написал в 1901 году, а последнюю — в 1919-м. Он постоянно шлифовал каждую секунду звучания. Впервые публика услышала "Щедрик" в 1916 году в исполнении хора Киевского университета. Успех был мгновенным.

Дипломатия Петлюры и триумф в Карнеги-холле

Мир узнал о "Щедрике" благодаря политике. Симон Петлюра отправил Украинскую республиканскую капеллу в турне по Европе и Америке. Цель была одна: через культуру доказать миру, что Украина — это не Россия.

Это сработало. 5 октября 1922 года украинский хор спел "Щедрик" в переполненном Карнеги-холле в Нью-Йорке. Американцы были поражены.

А потом, в 1936 году, Питер Вильговский написал английский текст. Так украинская ласточка, которая предвещала весну, превратилась в рождественские колокола (Carol of the Bells).

Убийство в родительском доме

Судьба самого Леонтовича сложилась ужасно. Он не увидел мирового триумфа своей музыки. В январе 1921 года композитор приехал к родителям в село Марковка в Винницкой области. Туда же попросился переночевать незнакомый мужчина, который показал документы "чекиста" (агента советской спецслужбы "Чрезвычайной Комиссии").

Утром раздался выстрел. Агент Афанасий Грищенко хладнокровно застрелил спящего композитора из винтовки и ограбил дом, а затем сбежал.

Советская власть годами не хотела признавать, что в "органы" затесался преступник. Поэтому выдвигались версии о "переодетом белогвардейце" или "заезжем петлюровце".

А еще такие басни были необходимы, ведь как только округа проведала о гибели Леонтовича от рук "чекиста", то местных накрыла волна гнева на "Советы" и их ЧК.

Архивы открыли правду только в 1990-х и только тогда выяснилась правда.

Что еще стоит знать о Леонтовиче и "Щедрике"

"Украинский Бах". Именно так называют Леонтовича музыковеды за его уникальное умение работать с многоголосием.

"Не о Рождестве". Оригинальный текст "Щедрика" — это не рождественская колядка, а дохристианская щедривка. Там поется о ласточке, которая прилетела предвещать хозяину богатство. Это о весеннем новом годе, а не о зиме.

"Кинозвезда". Мелодия Леонтовича звучит в культовых фильмах: от "Один дома" и "Крепкого орешка" до "Гарри Поттера".

