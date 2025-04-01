Ветеран Сергей Мицик назвал главную потребность в Украине

Ветеран войны Сергей Мицик. Фото: скриншот

Ветеран войны Сергей Мицик назвал единственную глобальную потребность ветеранов в Украине. Речь идет об адаптации в обществе.

Об этом Сергей Мицик сказал в комментарии Новини.LIVE во вторник, 1 апреля.

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Глобальная потребность ветеранов в Украине

"У всех ветеранов разные потребности, потому что нет единой потребности. Единственная, что мы можем сказать более так глобально, это адаптация в обществе", — подчеркнул Мицик.

По его словам, ветеран — это человек, у которого сильно обострено чувство справедливости. Он говорит, что спорт помогает это решать, однако это вопрос глобальный.

"В разных аспектах нашей жизни мы сталкиваемся с различными препятствиями. От ВВК и МСЭК до неадаптированного города под нужды ветеранов, людей с ранениями, с инвалидностью. У нас очень большие проблемы", — добавил Мицик.

Напомним, ветераны могут получать ежемесячную помощь в размере 1 500 гривен на занятия спортом в залах, бассейнах и других спортивных учреждениях.

Также Сергей Мицик рассказал, что спорт для него стал спасением от навязчивых мыслей о войне.