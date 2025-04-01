Ветеран Сергій Мицик назвав головну потребу в Україні

Ветеран війни Сергій Мицик. Фото: скриншот

Ветеран війни Сергій Мицик назвав єдину глобальну потребу ветеранів в Україні. Йдеться про адаптацію в суспільстві.

Про це Сергій Мицик сказав у коментарі Новини.LIVE у вівторок, 1 квітня.

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Глобальна потреба ветеранів в Україні

"У всіх ветеранів різні потреби, тому що немає єдиної потреби. Єдина, що ми можемо сказати більш так глобально, це адаптація в суспільстві", — наголосив Мицик.

За його словами, ветеран — це людина, в якої сильно загострене відчуття справедливості. Він каже, що спорт допомагає це вирішувати, однак це питання глобальне.

"У різних аспектах нашого життя ми стикаємося з різними перешкодами. Від там ВЛК і МСЕК до неадаптованого міста під потреби ветеранів, людей з пораненнями, з інвалідністю. У нас дуже великі проблеми", — додав Мицик.

Нагадаємо, ветерани можуть отримувати щомісячну допомогу у розмірі 1500 гривень на заняття спортом у залах, басейнах та інших спортивних установах.

Також Сергій Мицик розповів, що спорт для нього став порятунком від нав'язливих думок про війну.