Главы правительств Украины и Польши провели телефонный разговор: что обсудили
В субботу, 1 августа, премьер-министр Украины Сергей Корецкий провел телефонный разговор с премьер-министром Молдовы Василием Тофаном. Политики обсудили совместные инфраструктурные проекты. Также они уделили внимание экономическому сотрудничеству.
Об этом со ссылкой на главу украинского правительства сообщает Новини.LIVE.
Телефонный разговор премьер-министров Украины и Польши
Главы правительств договорились, что будут искать решения для организации пограничного контроля, чтобы сделать его более быстрым и удобным для людей и бизнеса.
Сергей Корецкий предложил Василию Тофану возобновить работу Межправительственной украинско-молдавской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Также он пригласил молдавского премьер-министра посетить Украину.
"У наших стран общая цель — членство в ЕС, и мы будем двигаться к ней вместе", — подчеркнул глава украинского правительства.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Сергея Корецкого сообщал, что в Украине проведут проверку укрытий. Особое внимание уделят состоянию бомбоубежищ и доступности этих мест для людей. Все укрытия должны быть открыты не только во время тревог, но и тогда, когда заранее известно об угрозе.
Также Новини.LIVE со ссылкой на главу правительства писал, что Украина получила транш 3,47 миллиарда евро от ЕС. Эти средства помогут обеспечить бесперебойные поставки необходимого вооружения и покрыть критические потребности военных на передовой. Выделить еще один пакет помощи западные партнеры планируют в ближайшее время.
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