Главы правительств Украины и Польши провели телефонный разговор: что обсудили

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: Антон Забельский для Forbes Ukraine

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

В субботу, 1 августа, премьер-министр Украины Сергей Корецкий провел телефонный разговор с премьер-министром Молдовы Василием Тофаном. Политики обсудили совместные инфраструктурные проекты. Также они уделили внимание экономическому сотрудничеству.

Об этом со ссылкой на главу украинского правительства сообщает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Сергея Корецкого

Телефонный разговор премьер-министров Украины и Польши

Главы правительств договорились, что будут искать решения для организации пограничного контроля, чтобы сделать его более быстрым и удобным для людей и бизнеса.

Сергей Корецкий предложил Василию Тофану возобновить работу Межправительственной украинско-молдавской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Также он пригласил молдавского премьер-министра посетить Украину.

"У наших стран общая цель — членство в ЕС, и мы будем двигаться к ней вместе", — подчеркнул глава украинского правительства.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Сергея Корецкого сообщал, что в Украине проведут проверку укрытий. Особое внимание уделят состоянию бомбоубежищ и доступности этих мест для людей. Все укрытия должны быть открыты не только во время тревог, но и тогда, когда заранее известно об угрозе.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу правительства писал, что Украина получила транш 3,47 миллиарда евро от ЕС. Эти средства помогут обеспечить бесперебойные поставки необходимого вооружения и покрыть критические потребности военных на передовой. Выделить еще один пакет помощи западные партнеры планируют в ближайшее время.