Блаженнейший Святослав. Фото: Департамент информации УГКЦ.

Глава Украинской греко-католической церкви блаженнейший Святослав поздравил верующих с Новым 2024 годом.

Об этом сообщает Департамент информации УГКЦ.

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Он отметил, что 2023 год тяжелый и болезненный из-за войны, украинцы завершили празднованием одного из самых больших христианских праздников — Рождества Христова.

"Всматриваясь в Божий свет и мир, который нам принес воплощенный рожденный наш Господь Иисус Христос, мы чувствуем, что наши боли и страдания, наши раны не пусты, не бессодержательны, но исполнены Богом, исполнены Божьей любовью, Его силой, которая исцеляет, восстанавливает, меняет, обновляет небо и землю, человека и мир", — сказал Святослав.

Также он призвал не бояться нового года и не терять веру в лучшее.

"Мы видим, что этот год будет полон Божьим присутствием между нами, Его силой. Особенно мы молимся за украинское войско, наших девушек и парней на фронте. Просим, чтобы мы двигались вперед как народ к победе с теми, кто в Украине и кого война рассеяла по миру. Мы просим, Боже, дари Украине новый благословенный, светлый, победный год", — подытожил глава УГКЦ.

Напомним, командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский поздравил воинов Вооруженных сил Украины с Новым годом. Он пожелал защитникам и защитникам, чтобы 2024 привел их к победе в борьбе против российского агрессора.