Глава УГКЦ привітав українців з Новоріччям
Глава Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав привітав вірян із Новим 2024 роком.
Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
Що сказав блаженніший Святослав
Він зазначив, що 2023 рік важкий та болючий через війну, українці завершили святкуванням одного з найбільших християнських свят — Різдва Христового.
"Вдивляючись у Боже світло і мир, яке нам приніс воплочений народжений наш Господь Ісус Христос, ми відчуваємо, що наші болі і страждання, наші рани не є порожні, не є беззмістовні, але сповнені Богом, сповнені Божою любов’ю, Його силою, яка зціляє, відбудовує, міняє, оновлює небо і землю, людину і світ", — сказав Святослав.
Також він закликав не боятися нового року і не втрачати віри у краще.
"Ми бачимо, що цей рік буде сповнений Божою присутністю між нами, Його силою. Особливо ми молимося за українське військо, наших дівчат і хлопців на фронті. Просимо, щоб ми рухалися вперед як народ до перемоги з тими, хто в Україні і кого війна розсіяла по світу. Ми просимо, Боже, даруй Україні новий благословенний, світлий, переможний рік", — підсумував глава УГКЦ.
Нагадаємо, командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський привітав воїнів Збройних сил України з Новим роком. Він побажав захисникам і захисникам, щоб 2024 рік привів їх до перемоги у боротьбі проти російського агресора.
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