Блаженніший Святослав. Фото: Департамент інформації УГКЦ.

Глава Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав привітав вірян із Новим 2024 роком.

Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

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Він зазначив, що 2023 рік важкий та болючий через війну, українці завершили святкуванням одного з найбільших християнських свят — Різдва Христового.

"Вдивляючись у Боже світло і мир, яке нам приніс воплочений народжений наш Господь Ісус Христос, ми відчуваємо, що наші болі і страждання, наші рани не є порожні, не є беззмістовні, але сповнені Богом, сповнені Божою любов’ю, Його силою, яка зціляє, відбудовує, міняє, оновлює небо і землю, людину і світ", — сказав Святослав.

Також він закликав не боятися нового року і не втрачати віри у краще.

"Ми бачимо, що цей рік буде сповнений Божою присутністю між нами, Його силою. Особливо ми молимося за українське військо, наших дівчат і хлопців на фронті. Просимо, щоб ми рухалися вперед як народ до перемоги з тими, хто в Україні і кого війна розсіяла по світу. Ми просимо, Боже, даруй Україні новий благословенний, світлий, переможний рік", — підсумував глава УГКЦ.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський привітав воїнів Збройних сил України з Новим роком. Він побажав захисникам і захисникам, щоб 2024 рік привів їх до перемоги у боротьбі проти російського агресора.