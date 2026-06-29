Глава МИД Эстонии: НАТО должно смириться с падением украинских дронов

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна. Фото: Siim Lõvi /ERR

Карина Приходько Редактор

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что случаи падения украинских беспилотников на территории стран НАТО, если они сбились с курса, — это нормально. По его словам, это оправданная цена за успешные удары по военной и энергетической инфраструктуре России.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Маргус Тсахкна сказал в интервью Financial Times.

Падение украинских дронов на территории НАТО

Цакна сказал, что в Эстонии не скрывают обеспокоенности из-за подобных инцидентов, однако они не влияют на поддержку Украины.

"Мы не в восторге от того, что это происходит. Но мы не говорим Украине прекратить такие удары. Они бьют по жизненно важной артерии Путина", — подчеркнул министр.

Также он отверг обвинения Москвы в якобы участии стран Балтии в организации атак на российскую территорию или предоставлении своего воздушного пространства для таких операций.

Цахкна назвал эти заявления Кремля безосновательными и свидетельствующими о растущей нервозности российского руководства.

По его словам, за последние несколько месяцев риторика в окружении Владимира Путина заметно изменилась. Министр связывает это прежде всего с ухудшением экономической ситуации в России, вызванной украинскими ударами по стратегическим объектам в глубоком тылу.

Глава МИД Эстонии высоко оценил эффективность украинской кампании дальнобойных атак. Он отметил, что особую обеспокоенность у Кремля вызывает безопасность экспорта нефти через Балтийский регион, ведь значительная часть российских поставок проходит через узкий Финский залив.

В то же время Цахкна предостерег от преждевременных выводов относительно готовности России к переговорам. По его мнению, более вероятно, что Кремль и в дальнейшем будет придерживаться своей нынешней стратегии, несмотря на ее негативные последствия.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, РФ испытывает нехватку топлива из-за ударов по НПЗ. По его словам, Украина отвечает атаками на военные и топливные объекты страны-террористки.

В то же время президент Румынии Никушор Дан заявил, что его страна жестко ответит России за обстрел дома в Галаце. Глава государства назвал этот инцидент самым серьезным с начала полномасштабного вторжения России в Украину.