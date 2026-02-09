Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Глава Госфинмониторинга посещает курорты, когда Киев замерзает

Глава Госфинмониторинга посещает курорты, когда Киев замерзает

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 15:27
Пронин ездит в командировки в теплые страны — Гочнаренко рассказал детали
Филипп Пронин. Фото: Филипп Пронин / Facebook

Председатель Госфинмониторинга Филипп Пронин в очередной раз не явился на заседание Временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционной политики и прав человека во время действия военного положения. Сегодня он находится в командировке.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Анна Сирык со ссылкой на главу ВСК, нардепа Алексея Гончаренко в понедельник, 9 февраля.

Реклама
Читайте также:

Какие страны посетил Пронин в 2025 году

"Мы приглашали на сегодня в очередной раз председателя Госфинмониторинга Филиппа Пронина. Однако с господином Филиппом у нас никак не складывается. Напомню, что на двух заседаниях нашей ВСК Пронин сообщал о том, что у него больничные. Когда мы на прошлой неделе собирались и тогда перенесли наше заседание по техническим причинам, он сообщил, что у него снова больничный по болезни ребенка. Ну а сегодня Пронин в командировке", — заявил он.

Гончаренко рассказал, что получил информацию о командировках Пронина за 2025 год.

"Оказалась довольно интересная информация. Сейчас в Киеве -10 °C, и, я думаю, что киевляне это очень чувствуют, и все украинцы, к сожалению, без тепла, света. Ну а в командировках Пронину тепло, потому что командировки у него интересные — например, в Танзании, где он провел последнее время перед этим заседанием. Ну а сейчас он в Мексике. У него новая командировка. Как-то выбирает более теплые края", — говорит Гончаренко.

Всего в течение 2025 года глава Госфинмониторинга был в заграничных командировках 43 дня. Среди них — Париж, Страсбург, Цюрих, Танзания и Мексика.

Кроме того, в сентябре Пронин ездил в командировку в Цюрих. Хотя само мероприятие состоялось 2 октября, чиновник там пробыл с 30 сентября по 4 октября. Интересно, что 29 сентября у него был день рождения.

Напомним, ранее сообщалось, какие предельные суммы расходов предусмотрены законодательством на командировки бюджетным работникам.

Также мы писали, как долго работник может быть в командировке.

Алексей Гончаренко Киев Мексика Танзания финансовый мониторинг
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации