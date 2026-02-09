Пронин ездит в командировки в теплые страны — Гочнаренко рассказал детали

Филипп Пронин. Фото: Филипп Пронин / Facebook

Председатель Госфинмониторинга Филипп Пронин в очередной раз не явился на заседание Временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционной политики и прав человека во время действия военного положения. Сегодня он находится в командировке.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Анна Сирык со ссылкой на главу ВСК, нардепа Алексея Гончаренко в понедельник, 9 февраля.

"Мы приглашали на сегодня в очередной раз председателя Госфинмониторинга Филиппа Пронина. Однако с господином Филиппом у нас никак не складывается. Напомню, что на двух заседаниях нашей ВСК Пронин сообщал о том, что у него больничные. Когда мы на прошлой неделе собирались и тогда перенесли наше заседание по техническим причинам, он сообщил, что у него снова больничный по болезни ребенка. Ну а сегодня Пронин в командировке", — заявил он.

Гончаренко рассказал, что получил информацию о командировках Пронина за 2025 год.

"Оказалась довольно интересная информация. Сейчас в Киеве -10 °C, и, я думаю, что киевляне это очень чувствуют, и все украинцы, к сожалению, без тепла, света. Ну а в командировках Пронину тепло, потому что командировки у него интересные — например, в Танзании, где он провел последнее время перед этим заседанием. Ну а сейчас он в Мексике. У него новая командировка. Как-то выбирает более теплые края", — говорит Гончаренко.

Всего в течение 2025 года глава Госфинмониторинга был в заграничных командировках 43 дня. Среди них — Париж, Страсбург, Цюрих, Танзания и Мексика.

Кроме того, в сентябре Пронин ездил в командировку в Цюрих. Хотя само мероприятие состоялось 2 октября, чиновник там пробыл с 30 сентября по 4 октября. Интересно, что 29 сентября у него был день рождения.

