Пронін їздить у відрядження в теплі країни — Гочнаренко розповів деталі

Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін вкотре не з’явився на засідання Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини під час дії воєнного стану. Сьогодні він перебуває у відрядженні.

Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE Анна Сірик із посиланням на голову ТСК, нардепа Олексія Гончаренка у понеділок, 9 лютого.

Які країни відвідав Пронін у 2025 році

"Ми запрошували на сьогодні вчергове голову Держфінмоніторингу Філіпа Проніна. Однак із паном Філіпом у нас ніяк не складається. Нагадаю, що на двох засіданнях нашої ТСК Пронін повідомляв про те, що у нього лікарняні. Коли ми минулого тижня збиралися і тоді перенесли наше засідання з технічних причин, він повідомив, що в нього знову лікарняний по хворобі дитини. Ну а сьогодні Пронін у відрядженні", — заявив він.

Гончаренко розповів, що отримав інформацію щодо відряджень Проніна за 2025 рік.

"Виявилась досить цікава інформація. Зараз в Києві -10 °C, і, я думаю, що кияни це дуже відчувають, і всі українці, на жаль, без тепла, світла. Ну а у відрядженнях Проніну тепло, бо відрядження у нього цікаві — наприклад, у Танзанії, де він провів останній час перед цим засіданням. Ну а зараз він в Мексиці. У нього нове відрядження. Якось обирає більш теплі краї", — каже Гончаренко.

Загалом протягом 2025 рік очільник Держфінмоніторингу був у закордонних відрядженнях 43 дні. Серед них — Париж, Страсбург, Цюрих, Танзанія та Мексика.

Крім того, у вересні Пронін їздив у відрядження до Цюриха. Хоча сам захід відбувся 2 жовтня, посадовець там пробув з 30 вересня до 4 жовтня. Цікаво, що 29 вересня в нього було день народження.

