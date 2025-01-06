Главу ГМС подозревают в недекларировании дома под Киевом за более 100 тыс. долларов

Глава ГМС не задекларировал дом за более 100 тыс. долларов
Исполняющий обязанности главы Государственной таможенной службы Украины не задекларировал дом под Киевом стоимостью более 100 тысяч долларов. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили ему подозрение.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в понедельник, 6 января.
Декларация и.о. главы ГМС
Следствие установило, что в период 2021-2023 годов подозреваемый не указал в электронной декларации информацию о жилом доме под Киевом площадью 236,8 кв. м и земельном участке, на котором он находится.
"Следствие установило, что недвижимость стоимостью более 100 тыс. долл. США чиновник оформил на отца жены, в то время как на самом деле фактическим владельцем является он и его семья", — говорится в сообщении.
Квалификация подозрения — декларирование недостоверной информации (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины).
В НАБУ добавили, что начали расследование по собственным наработкам.
Напомним, в 2023 году заместитель начальника Киевского районного ТЦК в Одессе вместе с женой приобрели две квартиры стоимостью почти 2,5 млн грн.
Ранее заместителя директора Департамента городского хозяйства Одесского городского совета Артема Захарова разоблачили на внесении недостоверных данных в декларацию.
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