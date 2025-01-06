Главу ГМС подозревают в недекларировании дома под Киевом за более 100 тыс. долларов

Доллары. Фото иллюстративное: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Исполняющий обязанности главы Государственной таможенной службы Украины не задекларировал дом под Киевом стоимостью более 100 тысяч долларов. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили ему подозрение.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в понедельник, 6 января.

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Следствие установило, что в период 2021-2023 годов подозреваемый не указал в электронной декларации информацию о жилом доме под Киевом площадью 236,8 кв. м и земельном участке, на котором он находится.

"Следствие установило, что недвижимость стоимостью более 100 тыс. долл. США чиновник оформил на отца жены, в то время как на самом деле фактическим владельцем является он и его семья", — говорится в сообщении.

Квалификация подозрения — декларирование недостоверной информации (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины).

В НАБУ добавили, что начали расследование по собственным наработкам.

Напомним, в 2023 году заместитель начальника Киевского районного ТЦК в Одессе вместе с женой приобрели две квартиры стоимостью почти 2,5 млн грн.

Ранее заместителя директора Департамента городского хозяйства Одесского городского совета Артема Захарова разоблачили на внесении недостоверных данных в декларацию.