Главу ДМС підозрюють у недекларуванні будинку під Києвом за понад 100 тис. доларів

Долари. Фото ілюстративне: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Виконувач обовʼязків очільника Державної митної служби України не задекларував будинок під Києвом вартістю у понад 100 тисяч доларів. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили йому підозру.

Про це повідомила пресслужба НАБУ у понеділок, 6 січня.

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Слідство встановило, що у період 2021–2023 років підозрюваний не зазначив в електронній декларації інформацію про житловий будинок під Києвом площею 236,8 кв.м та земельну ділянку, на якій він розташований.

"Слідство встановило, що нерухомість вартістю понад 100 тис. дол. США посадовець оформив на батька дружини, тоді як насправді фактичним власником є він і його сім’я", — йдеться у повідомленні.

Кваліфікація підозри — декларування недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України).

У НАБУ додали, що розпочали розслідування за власними напрацюваннями.

Нагадаємо, у 2023 році заступник начальника Київського районного ТЦК в Одесі разом із дружиною придбав дві квартири вартістю майже 2,5 млн грн.

Раніше заступника директора Департаменту міського господарства Одеської міської ради Артема Захарова викрили на внесенні недостовірних даних до декларації.