в Харькове воздушных тревог стало на 45% меньше - Гладких

Богдан Гладких. Фото: Богдан Гладких/Facebook

В Харькове после внедрения дифференцированной системы оповещения количество воздушных тревог сократилось на 45%. Обновленная система позволяет отдельно реагировать на угрозы для города и области, работает автономно при отключениях электроэнергии и включает сирены только после подтверждения непосредственной опасности для Харькова.

Об этом сообщил начальник Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета Богдан Гладких в интервью журналистке Новини.LIVE Веронике Марченко.

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В Харькове была введена дифференцированная система

По словам Богдана Гладких, решение о создании отдельной системы оповещения для Харькова было принято городским головой. Прежде сигналы воздушной тревоги для города и Харьковской области были связаны между собой.

"Городской голова, когда поставил задачу сделать дифференциальную систему и отдельно выделить город Харьков от всей Харьковской области, мы это сделали", — рассказал чиновник.

После модернизации система активируется только в случаях, когда подтверждена угроза непосредственно для Харькова. Это, по словам начальника департамента, и позволило существенно снизить количество сигналов воздушной тревоги в городе.

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Обновленная сеть оповещения имеет автономное питание, поэтому может функционировать даже при масштабных отключениях электроэнергии.

В то же время городские власти продолжают получать обращения от харьковчан, которые просят сократить продолжительность сигнала или уменьшить громкость сирен.

Гладких объяснил, что самостоятельно изменять эти параметры город не может, поскольку порядок работы системы оповещения определен законодательством .

"Люди говорят: "Сделайте нам тревогу 20 секунд". Ну не можем это сделать, потому что на уровне национального законодательства установлено, что должно быть три минуты", — поделился он.

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Новини.LIVE писали, что в Харькове усиливают защиту от российских беспилотников. Областная военная администрация уже начала устанавливать антидроновые сетки на определенных военных направлениях, а город параллельно обустраивает собственную систему защиты, согласуя ее с ответственными за это направление военными. Эффективность такой защиты уже подтверждена на практике.

Новини.LIVE информировали, что на Харьковщине 18-летний курсант военной академии больше месяца не являлся в воинскую часть после завершения лечения. Впоследствии в Люботине он напал на 14-летнюю знакомую и завладел ее iPhone, в результате чего девушка потеряла сознание. Правоохранители задержали подозреваемого в день совершения нападения.