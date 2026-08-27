у Харкові повітряних тривог стало на 45% менше - Гладких

Богдан Гладких. Фото: Богдан Гладких/Facebook

У Харкові після впровадження диференційованої системи оповіщення кількість повітряних тривог скоротилася на 45%. Оновлена система дозволяє окремо реагувати на загрози для міста та області, працює автономно під час відключень електроенергії й вмикає сирени лише після підтвердження безпосередньої небезпеки для Харкова.

Про це повідомив начальник Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Богдан Гладких в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Вероніці Марченко.

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У Харкові запровадили диференційовану систему

За словами Богдана Гладких, рішення про створення окремої системи оповіщення для Харкова було ухвалене міським головою. Раніше сигнали повітряної тривоги для міста та Харківської області були пов'язані між собою.

"Міський голова, коли поставив завдання зробити диференційну систему й окремо виділити місто Харків від усієї Харківської області, ми це зробили", — розповів посадовець.

Після модернізації система активується лише у випадках, коли є підтверджена загроза безпосередньо для Харкова. Це, за словами начальника департаменту, і дозволило суттєво зменшити кількість сигналів повітряної тривоги в місті.

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Оновлена мережа оповіщення має автономне живлення, тому може функціонувати навіть у разі масштабних відключень електроенергії.

Водночас міська влада продовжує отримувати звернення від харків’ян, які просять скоротити тривалість сигналу або зменшити гучність сирен.

Гладких пояснив, що самостійно змінювати ці параметри місто не може, оскільки порядок роботи системи оповіщення визначений законодавством.

"Люди кажуть: "Зробіть нам тривогу 20 секунд". Ну не можемо це зробити, бо на рівні національного законодавства встановлено, що має бути три хвилини", — поділився він.

Останні новини Харкова

Новини.LIVE писали, що у Харкові посилюють захист від російських безпілотників. Обласна військова адміністрація вже почала встановлювати антидронові сітки на визначених військовими напрямках, а місто паралельно облаштовує власну систему захисту, узгоджуючи її з відповідальними за цей напрямок військовими. Ефективність такого захисту вже підтверджена на практиці.

Новини.LIVE інформували, що на Харківщині 18-річний курсант військової академії понад місяць не з’являвся до військової частини після завершення лікування. Згодом у Люботині він напав на 14-річну знайому та заволодів її iPhone, внаслідок чого дівчина втратила свідомість. Правоохоронці затримали підозрюваного в день скоєння нападу.