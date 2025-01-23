Сто тридцать пять горняков застряли в шахте и герои ГСЧС спасли их всех

Горняки застряли на глубине 1300 метров — видео операции ГСЧС
Подразделения ГСЧС освободили горняков на Днепропетровщине, которые оказались заблокированными в шахте. 135 шахтеров не могли выбраться с глубины более 1300 метров.
Подробности операции в своем Telegram опубликовала ГСЧС Украины.
В чем причина аварии
По информации ГСЧС, горняки не могли подняться в результате аварии на подстанции шахты на Днепропетровщине. Благодаря совместной работе горноспасателей, специалистов предприятия и других подразделений ГСЧС аварию удалось ликвидировать.
Спасение шахтеров требовало применения сложной технологии создания искусственной нагрузки шахтной клети, которая позволила безопасно поднять людей на поверхность. Все 135 шахтеров вернулись домой целыми и невредимыми.
Напомним, в Одесской области ГСЧС спасли собаку, которая упала в глубокую яму.
Напомним, 15 января в Киеве загорелась электроподстанция. На месте происшествия работали спасательные службы.
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