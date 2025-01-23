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Гірники застрягли на глибині 1300 метрів — відео операції ДСНС

23 січня 2025 04:06
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Сто тридцять п'ять гірників застрягли в шахті й герої ДСНС врятували їх усіх
Рятувальники ДСНС визволяють гірників на Дніпропетровщині. Фото: ДСНС України
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Підрозділи ДСНС визволили гірників на Дніпропетровщині, які опинились заблокованими в шахті. 135 шахтарів не могли вибратись з глибини понад 1300 метрів. 

Подробиці операції у своєму Telegram опублікувала ДСНС України

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В чому причина аварії

За інформацією ДСНС, гірняки не могли піднятись внаслідок аварії на підстанції шахти на Дніпропетровщині. Завдяки спільній роботі гірничорятувальників, фахівців підприємства та інших підрозділів ДСНС аварію вдалося ліквідувати.

Порятунок шахтарів вимагав застосування складної технології створення штучного навантаження шахтної кліті, яка дозволила безпечно підняти людей на поверхню. Всі 135 шахтарів повернулися додому цілими та неушкодженими.

Нагадаємо, на Одещині ДСНС врятували собаку, який впав у глибоку яму. 

Нагадаємо, 15 січня у Києві загорілась електропідстанція. На місці події працювали рятувальні служби.

ДСНС шахта Дніпропетровська область шахтарі рятувальники

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