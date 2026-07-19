Гидрометцентр прогнозирует сильные дожди и грозы в Украине сегодня

Девушки под дождем. Фото: УНИАН

Людмила Войтюк Редактор

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на воскресенье, 19 июля. В этот день ожидается переменная облачность. В западных, Житомирской и Винницкой областях, а днем также в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях пройдут умеренные, а местами значительные дожди и грозы. В отдельных районах ожидается град и шквалы со скоростью 15-20 м/с. На остальной территории осадков не ожидается.

Об этом в субботу, 18 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 19 июля

Карта «Погода в Украине 19 июля 2026 года» от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть преимущественно южный, а в западных областях — северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью составила +13...+18 °С, на побережье морей до +21 °С. Днем ожидается +26...+31 °С, в западных областях +22...+27 °С.

Карта температур в Украине от Meteopost.com по состоянию на 15:00 19 июля 2026 года

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность. Ночь прошла без осадков, днем местами будет кратковременный дождь и гроза.

Ветер будет дуть южный со скоростью 7-12 м/с. Температура по области ночью +13…+18 °С, днем +26…+31 °С.

Между тем в Киеве ночью +15...+17 °С, днём +29...+31 °С.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 19 июля антициклон не допустит дождей над большинством областей Украины, поэтому будет сухо и солнечно. Она пишет, что грозовые дожди будут только на западе и лишь вечером 19 июля могут дойти до Житомирской и Винницкой областей.

Что касается температуры воздуха, то в дневные часы, как прогнозирует Диденко, в Украине будет +24...+29 °С, а местами +29...+31 °С.

Между тем в Киеве 19 июля будет преобладать сухая солнечная погода. Температура воздуха в воскресенье достигнет +30 °С.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Как сообщали Новини.LIVE, в июле прогнозируются периоды повышенной солнечной активности, которые могут сопровождаться несколькими сильными геомагнитными всплесками. Такие явления способны влиять на самочувствие некоторых людей, а также на работу технических систем.

Также мы писали, что из-за летней жары риски для здоровья существенно возрастают не только среди пожилых людей, но и среди молодежи. Высокие температуры могут спровоцировать серьезные осложнения.