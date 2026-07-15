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Главная Новости дня Гидрометцентр прогнозирует осадки в Украине сегодня

Гидрометцентр прогнозирует осадки в Украине сегодня

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Дата публикации 15 июля 2026 06:13
Гидрометцентр прогнозирует осадки в Украине сегодня
Женщина с зонтиком во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на среду, 15 июля. В этот день давление будет немного расти, и погода станет более стабильной, однако местами возможны кратковременные дожди и грозы. В целом ожидается переменная облачность, а в Карпатском регионе и на востоке ночью и утром местами туман.

Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды на 13–17 июля

Погода в Украине 15 июля

Погода в Україні 15 липня 2026 року
Карта «Погода в Украине 15 июля 2026 года» от Укргидрометцентра

Сегодня будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Температура ночью составила +14...+19 °С, днём будет +23...+28 °С.

Температура в Україні вдень 11 липня 2026 року
Карта температур в Украине от Meteopost.com по состоянию на 15:00 11 июля 2026 года

В Киеве и области сегодня также будет переменная облачность, но без осадков.

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Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 м/с. Температура по области ночью составляла +14…+19 °С, днем прогнозируется +23…+28 °С.

В Киеве тем временем +17...+19 °С, днём +26...+28 °С.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 15 июля температура воздуха в Украине составит +25...+29 °С.

Она писала, что ночью кратковременные дожди с грозами возможны на западе, юге и в центральной части страны. Однако уже днем локальные дожди пройдут в восточной части, Карпатах, Винницкой и Черкасской областях. На остальной территории осадков не будет.

В то же время в Киеве сегодня без значительных осадков, температура воздуха достигнет +26...+27 °С.

Діденко спрогнозувала погоду в Україні 15 липня
Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Как сообщали Новини.LIVE, в июле прогнозируются периоды повышенной солнечной активности, которые могут сопровождаться несколькими сильными геомагнитными всплесками. Такие явления способны влиять на самочувствие некоторых людей, а также на работу технических систем.

Также мы писали, что из-за летней жары риски для здоровья существенно возрастают не только среди пожилых людей, но и среди молодежи. Высокие температуры могут спровоцировать серьезные осложнения.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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