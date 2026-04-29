Гидрометцентр предупредил о заморозках и дождях в Украине сегодня

Дата публикации 29 апреля 2026 05:05
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на среду, 29 апреля, сообщили синоптики. В этот день в большинстве областей будут осадки, а местами возможен даже мокрый снег. Кроме того, ночью были заморозки.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине 29 апреля от Укргидрометцентра

Прогноз погоды в Украине на 29 апреля. Карта: Укргидрометцентр

По прогнозам Укргидрометцентра, в среду по стране будет переменная облачность. Ночью существенных осадков не прогнозировали, однако днем в части регионов пройдет небольшой дождь.

Ветер будет преобладать северо-западного направления со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью снизилась до 0...-3 °C, в южных областях ожидался +1...+6 °C.

Днем воздух прогреется до +6...+11 °C, на Закарпатье — до +14 °C, на юге — до +9...+14 °C. Также на поверхности почвы местами возможны заморозки 0...-3 °C.

null
Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Погода в Украине на 29 апреля от синоптика Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 29 апреля в Украине будет довольно прохладно как для весны. Ночью она снова прогнозировала заморозки, а днем температура воздуха составит преимущественно +7...+10 °C, на юге и юго-востоке — +9...+13 °C.

Карта температур: Наталка Диденко/Facebook

Осадки возможны практически во всех регионах. На севере и западе местами пройдет дождь, местами с мокрым снегом. Ветер северо-западный, в основном слабый или умеренный, без штормовых порывов.

В Киеве ночью прогнозировались заморозки, днем будет около +7...+9 °C, местами небольшой дождь и возможен мокрый снег.

null
Скриншот сообщения Наталки Диденко/Facebook

Новини.LIVE информировали, что в начале мая в Украине ожидается резкая смена погоды, синоптики прогнозируют потепление. Холод, ветер и заморозки постепенно отступят от большинства регионов. В первые дни месяца будет преимущественно сухо, а температура начнет повышаться.

Также мы писали, что в конце апреля Украину накрыло снегом. Жители разных регионов показали сугробы в середине весны.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко
Людмила Войтюк - Редактор
