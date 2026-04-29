Головна Новини дня Гідрометцентр попередив про заморозки та дощі в Україні сьогодні

Гідрометцентр попередив про заморозки та дощі в Україні сьогодні

Дата публікації: 29 квітня 2026 05:05
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на середу, 29 квітня, повідомили синоптики. В цей день у більшості областей будуть опади, а місцями можливий навіть мокрий сніг. Окрім того, вночі були заморозки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні 29 квітня від Укргідрометцентру

Погода в Україні на 29 квітня
Прогноз погоди в Україні на 29 квітня. Карта: Укргідрометцентр

За прогнозами Укргідрометцентру, у середу по країні буде мінлива хмарність. Уночі істотних опадів не прогнозували, проте вдень у частині регіонів пройде невеликий дощ.

Вітер переважатиме північно-західного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі знизився до 0…-3 °C, у південних областях очікувався +1…+6 °C.

Вдень повітря прогріється до +6…+11 °C, на Закарпатті — до +14 °C, на півдні — до +9…+14 °C. Також на поверхні ґрунту місцями можливі заморозки 0…-3 °C.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Погода в Україні на 29 квітня від синоптика Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 29 квітня в Україні буде доволі прохолодно як для весни. Вночі вона знову прогнозувала заморозки, а вдень температура повітря становитиме переважно +7…+10 °C, на півдні та південному сході — +9…+13 °C.

Погода в Україні 29 квітня
Карта температур: Наталка Діденко/Facebook

Опади можливі практично в усіх регіонах. На півночі та заході місцями пройде дощ, подекуди з мокрим снігом. Вітер північно-західний, здебільшого слабкий або помірний, без штормових поривів.

У Києві вночі прогнозувалися заморозки, вдень буде близько +7…+9 °C, місцями невеликий дощ і можливий мокрий сніг.

Скриншот повідомлення Наталки Діденко/Facebook

Новини.LIVE інформували, що на початку травня в Україні очікується різка зміна погоди, синоптики прогнозують потепління. Холод, вітер і заморозки поступово відступлять від більшості регіонів. У перші дні місяця буде переважно сухо, а температура почне підвищуватися.

Також ми писали, що наприкінці квітня Україну накрило снігом. Мешканці різних регіонів показали замети в середині весни.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
