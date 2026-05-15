Гидрометцентр предупредил о грозах и дождях в Украине сегодня

Женщина с зонтиком на улице.

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 15 мая, сообщили синоптики. В этот день в Украине будет тепло, но в девяти областях ожидаются дожди и грозы.

Погода в Украине 15 мая

Согласно данным от синоптиков, погоду в стране до сих пор определяет поле пониженного давления, однако наиболее неустойчивыми погодные условия будут на востоке, северо-востоке, Закарпатье и Прикарпатье, где днем возможны незначительные дожди с грозами. На остальной территории страны будет сухо.

Ветер будет западного направления, а на западе - южного, скорость которого не будет превышать 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается +6...+11 °C, а днем воздух прогреется до +17...+22 °C, в то же время в северо-восточных и Закарпатской областях будет несколько прохладнее — +14...+19 °C.

Прогноз погоды на завтра 15 мая в Украине.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, на большинстве территории Украины днем температура составит +18...+20 °C. Несколько прохладнее будет в Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях — там прогнозируют +16...+19 °C.

Карта температур в Украине 15 мая.

В то же время завтра дожди пройдут в восточных регионах страны. Также осадки возможны местами на западе и севере Украины. В центральных областях местами также ожидаются кратковременные дожди, однако с прояснениями и солнцем. На юге страны будет преобладать сухая и солнечная погода.

Погода в Киеве 15 мая

В Киеве 15 мая днем возможен локальный дождь без сильных осадков. Температура воздуха в столице поднимется примерно до +20 °C.

Кроме того, Наталка Диденко сообщила, что уже в выходные в Украине установится более теплая погода — в субботу и воскресенье столбики термометров будут показывать +20...+24 °C.

Скриншот сообщения Натальи Диденко

