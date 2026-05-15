Гідрометцентр попередив про грози і дощі в Україні сьогодні

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 15 травня, повідомили синоптики. В цей день в Україні буде тепло, але у дев'яти областях очікуються дощі і грози.

Погода в Україні 15 травня

Згідно з даними від синоптиків, погоду в країні досі визначає поле зниженого тиску, проте найбільш нестійкими погодні умови будуть на сході, північному сході, Закарпатті та Прикарпатті, де вдень можливі незначні дощі з грозами. На решті території країни буде сухо.

Вітер буде західного напрямку, а на заході — південного, швидкість якого не перевищуватиме 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується +6...+11 °C, а вдень повітря прогріється до +17...+22 °C, водночас у північно-східних та Закарпатській областях буде дещо прохолодніше — +14...+19 °C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, що на більшості території України вдень температура становитиме +18…+20 °C. Дещо прохолодніше буде у Сумській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях — там прогнозують +16…+19 °C.

Водночас завтра дощі пройдуть у східних регіонах країни. Також опади можливі місцями на заході та півночі України. У центральних областях подекуди також очікуються короткочасні дощі, однак із проясненнями та сонцем. На півдні країни переважатиме суха та сонячна погода.

Погода в Києві 15 травня

У Києві 15 травня вдень можливий локальний дощ без сильних опадів. Температура повітря у столиці підніметься приблизно до +20 °C.

Крім того, Наталка Діденко повідомила, що вже у вихідні в Україні встановиться тепліша погода — у суботу та неділю стовпчики термометрів показуватимуть +20…+24 °C.

