Гидрометцентр предупредил о дождях и местами грозах в Украине сегодня

Девушки под дождем. Фото: УНИАН

Людмила Войтюк Редактор

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на субботу, 11 июля. В этот день будет облачно с прояснениями. Ночью прошли кратковременные дожди, а днем местами ожидаются в Закарпатье, на юге и юго-востоке. Кроме того, местами будут грозы.

Об этом в пятницу, 10 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды на 11–13 июля

Погода в Украине 11 июля

Карта "Погода в Украине 11 июля 2026 года" от Укргидрометцентра

Сегодня будет дуть юго-западный ветер, а на западе страны — северо-западный со скоростью 5–10 м/с.

Температура ночью составляла +9...+14 °С, днем будет +17...+22 °С. В центральных областях сегодня до +25 °С. На юге и востоке страны ночью было +13...+18 °С, днем ожидается +23...+28 °С.

Карта температур в Украине от Meteopost.com по состоянию на 15:00 11 июля 2026 года

В Киеве и области сегодня тоже будет облачно с прояснениями. Ночь прошла без осадков, но днем ожидаются кратковременные дожди, по области местами грозы.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 м/с. Температура по области ночью составляла +9…+14 °С, днём прогнозируют +17…+22 °С.

В Киеве тем временем ночью +12...+14 °С, днём около +20 °С.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 11 и 12 июля в Украине будет много кратковременных дождей, однако они будут локальными, и в том числе будет и солнечная погода. По ее словам, в субботу на юго-востоке, а в воскресенье в центре и на юге будет преобладать сухая погода.

Температура воздуха будет умеренной, в течение дня ожидается +20...+25 °С, в южной части +25...+28 °С.

Между тем в Киеве 11 и 12 июля пройдут кратковременные дожди, возможно с грозами. Температура воздуха будет достигать +20...+22 °С.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Как сообщали Новини.LIVE, в июле прогнозируются периоды повышенной солнечной активности, которые могут сопровождаться несколькими сильными геомагнитными всплесками. Такие явления способны влиять на самочувствие некоторых людей, а также на работу технических систем.

Также мы писали, что из-за летней жары риски для здоровья существенно возрастают не только среди пожилых людей, но и среди молодежи. Высокие температуры могут спровоцировать серьезные осложнения.