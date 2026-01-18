Льготы по НДС для ФЛП — что думает Даниил Гетманцев

Глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает, что вопрос отмены льготы по НДС для ФОПов не должен рассматриваться до завершения военного положения. Сейчас малый бизнес находится в сложных условиях.

Об этом Даниил Гетманцев сказал в интервью Новини.LIVE.

Гетманцев отметил, что из-за войны малый бизнес находится в сложных условиях, а из-за дополнительной налоговой нагрузки может стать для него критическим.

"И надо оставить статус-кво, который есть, по крайней мере до конца войны, а возможно еще и немножко после этого, это объективно", — подчеркнул депутат.

Также он отметил, что такая модель не соответствует стандартам ЕС, однако отметил необходимость дать бизнесу время оправиться от последствий полномасштабной агрессии.

Напомним, для ФЛП на упрощенной системе могут ввести налог на добавленную стоимость. Однако НДС с нового года не будет, есть только проект закона как идея.

Также мы писали, за что ФОПам грозят штрафы в полном размере в 2026 году.