Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Гетманцев висловився про скасування пільг з ПДВ для ФОПів

Гетманцев висловився про скасування пільг з ПДВ для ФОПів

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 14:40
Пільги з ПДВ для ФОПів — що думає Данило Гетманцев
Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає, що питання скасування пільги з ПДВ для ФОПів не повинно розглядатися до завершення воєнного стану. Зараз малий бізнес перебуває в складних умовах.

Про це Данило Гетманцев сказав в інтерв'ю Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

Скасування пільг з ПДВ для ФОПів

Гетманцев наголосив, що через війну малий бізнес перебуває у складних умовах, а через додаткове податкове навантаження може стати для нього критичним. 

"І треба залишити статус-кво, який є, принаймні до кінця війни, а можливо ще і трошки після цього, це об'єктивно", — наголосив депутат. 

Також він зазначив, що така модель не відповідає стандартам ЄС, однак наголосив на необхідності дати бізнесу час оговтатися від наслідків повномасштабної агресії. 

Нагадаємо, для ФОПів на спрощеній системі можуть ввести податок на додану вартість. Проте ПДВ з нового року не буде, є тільки проєкт закону як ідея.

Також ми писали, за що ФОПам загрожують штрафи у повному розмірі 2026 року

ФОП Данило Гетманцев бізнес пільги ПДВ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації