Пільги з ПДВ для ФОПів — що думає Данило Гетманцев

Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає, що питання скасування пільги з ПДВ для ФОПів не повинно розглядатися до завершення воєнного стану. Зараз малий бізнес перебуває в складних умовах.

Про це Данило Гетманцев сказав в інтерв'ю Новини.LIVE.

Гетманцев наголосив, що через війну малий бізнес перебуває у складних умовах, а через додаткове податкове навантаження може стати для нього критичним.

"І треба залишити статус-кво, який є, принаймні до кінця війни, а можливо ще і трошки після цього, це об'єктивно", — наголосив депутат.

Також він зазначив, що така модель не відповідає стандартам ЄС, однак наголосив на необхідності дати бізнесу час оговтатися від наслідків повномасштабної агресії.

Нагадаємо, для ФОПів на спрощеній системі можуть ввести податок на додану вартість. Проте ПДВ з нового року не буде, є тільки проєкт закону як ідея.

Також ми писали, за що ФОПам загрожують штрафи у повному розмірі 2026 року.