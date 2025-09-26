Видео
Главная Новости дня Гетманцев рассказал, хватит ли в бюджете денег до конца года

Гетманцев рассказал, хватит ли в бюджете денег до конца года

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 22:39
Бюджет 2025 - Гетманцев рассказал, хватает ли Украине средств на расходы
Даниил Гетманцев. Фото: УНИАН

Государство имеет достаточно ресурсов для финансирования расходов до конца 2025 года. Однако на 2026-2027 годы остается непокрытый дефицит.

Об этом заявил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью для Новини.LIVE.

У Украины  непокрытый дефицит в 16 миллиардов евро

"Даже с учетом того, что Кабинет министров планирует что-то там внести, чтобы увеличить расходную часть на безопасность и оборону, даже с учетом этого нам хватает денег до конца года. И мы абсолютно уверены в том, что никаких проблем с финансированием государственных расходов до конца года не будет, как, кстати, не было с 2022 года", — заявил он.

В то же время Гетманцев отметил, что на 2026-2027 годы остается непокрытый дефицит в 16 миллиардов евро, под который Украина еще не имеет подтвержденных источников внешнего финансирования.

Напомним, ранее Гетманцев рассказал, каким способом Украина могла бы увеличить пенсии и зарплаты гражданам.

Также глава финансового комитета рассказывал о теневых схемах, которые используют на АЗС.

Кабинет министров Верховная Рада госбюджет Даниил Гетманцев Украина
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
