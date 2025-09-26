Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Гетманцев розповів, чи вистачить у бюджеті грошей до кінця року

Гетманцев розповів, чи вистачить у бюджеті грошей до кінця року

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 22:39
Бюджет 2025 - Гетманцев розповів, чи вистачає Україні коштів на видатки
Данило Гетманцев. Фото: УНІАН

Держава має достатньо ресурсів для фінансування видатків до кінця 2025 року. Проте на 2026-2027 роки залишається непокритий дефіцит.

Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Україна має непокритий дефіцит у 16 мільярдів євро

"Навіть з урахування того, що Кабінет міністрів планує щось там внести, аби збільшити видаткову частину на безпеку та оборону, навіть з урахування цього нам вистачає грошей до кінця року. І ми абсолютно впевнені в тому, що жодних проблем з фінансуванням державних видатків до кінця року не буде, як, до речі, не було з 2022 року", — заявив він.

Водночас Гетманцев зауважив, що на 2026-2027 роки залишається непокритий дефіцит у 16 мільярдів євро, під який Україна ще не має підтверджених джерел зовнішнього фінансування.

Нагадаємо, раніше Гетманцев розповів, яким способом Україна могла б збільшити пенсії і зарплати громадянам.

Також голова фінансового комітету розповідав про тіньові схеми, які використовують на АЗС.

Кабінет міністрів Верховна Рада держбюджет Данило Гетманцев Україна
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації