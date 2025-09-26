Бюджет 2025 - Гетманцев розповів, чи вистачає Україні коштів на видатки

Данило Гетманцев. Фото: УНІАН

Держава має достатньо ресурсів для фінансування видатків до кінця 2025 року. Проте на 2026-2027 роки залишається непокритий дефіцит.

Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Україна має непокритий дефіцит у 16 мільярдів євро

"Навіть з урахування того, що Кабінет міністрів планує щось там внести, аби збільшити видаткову частину на безпеку та оборону, навіть з урахування цього нам вистачає грошей до кінця року. І ми абсолютно впевнені в тому, що жодних проблем з фінансуванням державних видатків до кінця року не буде, як, до речі, не було з 2022 року", — заявив він.

Водночас Гетманцев зауважив, що на 2026-2027 роки залишається непокритий дефіцит у 16 мільярдів євро, під який Україна ще не має підтверджених джерел зовнішнього фінансування.

Нагадаємо, раніше Гетманцев розповів, яким способом Україна могла б збільшити пенсії і зарплати громадянам.

Також голова фінансового комітету розповідав про тіньові схеми, які використовують на АЗС.