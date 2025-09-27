Гетманцев объяснил, почему не стоит делать из Украины стального дикобраза

Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев отреагировал на призыв президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен сделать из Украины "стального дикобраза". Он подчеркнул, что Европа не должна этого делать.

Об этом Даниил Гетманцев сказал в интервью Новини.LIVE.

"Стальной дикобраз" из Украины

Гетманцев отметил, что, с одной стороны, хорошо, что выборов нет, а с другой — плохо, поскольку такие вопросы должны решать люди.

"У нас образовалась такая повестка дня, что якобы вся страна соглашается с концептом стального дикобраза, о котором нам говорила Урсула фон дер Ляйен. Я не согласен с этим, я считаю, что воспитывать детей с детского сада, как держать оружие, мы не должны", — говорит он.

По его словам, страна должна двигаться к открытому и мирному обществу с реальными гарантиями безопасности, а не превращать страну в бойца до последнего.

"Больше всего, чего хотят родители для своих детей, — это чтобы они жили в мире и имели детство", — добавил Гетманцев.

Напомним, в августе фон дер Ляйен заявила, что Украина должна стать "стальным дикобразом".

А впоследствии глава Еврокомиссии еще раз повторила заявление. Она подчеркнула, что ключевой задачей "коалиции желающих" является превращение Украины в "стального дикобраза".