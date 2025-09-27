Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Гетманцев против образа Украины как "стального дикобраза"

Гетманцев против образа Украины как "стального дикобраза"

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 18:33
Гетманцев объяснил, почему не стоит делать из Украины стального дикобраза
Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев отреагировал на призыв президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен сделать из Украины "стального дикобраза". Он подчеркнул, что Европа не должна этого делать.

Об этом Даниил Гетманцев сказал в интервью Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

"Стальной дикобраз" из Украины

Гетманцев отметил, что, с одной стороны, хорошо, что выборов нет, а с другой — плохо, поскольку такие вопросы должны решать люди.

"У нас образовалась такая повестка дня, что якобы вся страна соглашается с концептом стального дикобраза, о котором нам говорила Урсула фон дер Ляйен. Я не согласен с этим, я считаю, что воспитывать детей с детского сада, как держать оружие, мы не должны", — говорит он.

По его словам, страна должна двигаться к открытому и мирному обществу с реальными гарантиями безопасности, а не превращать страну в бойца до последнего.

"Больше всего, чего хотят родители для своих детей, — это чтобы они жили в мире и имели детство", — добавил Гетманцев.

Напомним, в августе фон дер Ляйен заявила, что Украина должна стать "стальным дикобразом".

А впоследствии глава Еврокомиссии еще раз повторила заявление. Она подчеркнула, что ключевой задачей "коалиции желающих" является превращение Украины в "стального дикобраза".

война Даниил Гетманцев Украина Европа Урсула фон дер Ляйен
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации