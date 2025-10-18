Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Гетманцев объяснил последствия теневой экономики для украинцев

Гетманцев объяснил последствия теневой экономики для украинцев

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 13:12
обновлено: 13:12
Последствия теневой экономики для украинцев - Гетманцев рассказал
Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев призвал украинцев требовать чеки. По его словам, каждая покупка без фискального документа уменьшает пенсии и зарплаты бюджетников

Об этом он сообщил в интервью Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Последствия теневой экономики для украинцев

По его словам, теневая экономика непосредственно влияет на зарплаты учителей, работников вузов и пенсии граждан. Каждый товар, купленный без фискального документа, означает неуплаченные налоги, которые формируют государственный бюджет и финансируют образование, медицину и социальные выплаты.

"Когда вы берете товар без чека, вы забираете часть собственной пенсии", — подчеркнул Гетманцев.

Чиновник пояснил, что часто предприниматели уклоняются от налогов, предлагая клиентам несколько чеков или вообще не выдавая их, а деньги остаются в карманах бизнесменов и коррумпированных чиновников.

Гетманцев также подчеркнул, что детенизация бизнеса остается одним из приоритетов правительства. По его словам, внесенные им поправки в государственный бюджет уже предусматривают повышение зарплат в высших учебных заведениях со следующего года, а также шаги к обеспечению трех минимальных зарплат для учителей, предусмотренных законодательством.

"Источник всего этого — детенизация и прекращение схем с "конвертными" зарплатами, контрабандой и злоупотреблениями с НДС, которые годами процветают в нашей стране. Несколько сотен семей получают выгоду, а миллионы украинцев остаются в бедности. Я хочу, чтобы люди понимали прямую взаимосвязь между своими действиями и социальными гарантиями", — резюмировал глава финансового комитета.

Напомним, правительство планирует пересмотреть прожиточный минимум, заложенный в проекте Госбюджета-2026. Его хотят отвязать от несвойственных выплат, чтобы осовременить и сделать понятным мерилом.

Также мы писали, что в Украине нельзя получать одновременно две пенсии — по возрасту и по инвалидности. Размер выплат зависит от группы инвалидности: 100%, 90% или 50% от пенсии по возрасту, с возможностью надбавок.

Верховная Рада украинцы Даниил Гетманцев экономика чеки
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации