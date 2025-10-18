Последствия теневой экономики для украинцев - Гетманцев рассказал

Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев призвал украинцев требовать чеки. По его словам, каждая покупка без фискального документа уменьшает пенсии и зарплаты бюджетников

Об этом он сообщил в интервью Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Последствия теневой экономики для украинцев

По его словам, теневая экономика непосредственно влияет на зарплаты учителей, работников вузов и пенсии граждан. Каждый товар, купленный без фискального документа, означает неуплаченные налоги, которые формируют государственный бюджет и финансируют образование, медицину и социальные выплаты.

"Когда вы берете товар без чека, вы забираете часть собственной пенсии", — подчеркнул Гетманцев.

Чиновник пояснил, что часто предприниматели уклоняются от налогов, предлагая клиентам несколько чеков или вообще не выдавая их, а деньги остаются в карманах бизнесменов и коррумпированных чиновников.

Гетманцев также подчеркнул, что детенизация бизнеса остается одним из приоритетов правительства. По его словам, внесенные им поправки в государственный бюджет уже предусматривают повышение зарплат в высших учебных заведениях со следующего года, а также шаги к обеспечению трех минимальных зарплат для учителей, предусмотренных законодательством.

"Источник всего этого — детенизация и прекращение схем с "конвертными" зарплатами, контрабандой и злоупотреблениями с НДС, которые годами процветают в нашей стране. Несколько сотен семей получают выгоду, а миллионы украинцев остаются в бедности. Я хочу, чтобы люди понимали прямую взаимосвязь между своими действиями и социальными гарантиями", — резюмировал глава финансового комитета.

Напомним, правительство планирует пересмотреть прожиточный минимум, заложенный в проекте Госбюджета-2026. Его хотят отвязать от несвойственных выплат, чтобы осовременить и сделать понятным мерилом.

Также мы писали, что в Украине нельзя получать одновременно две пенсии — по возрасту и по инвалидности. Размер выплат зависит от группы инвалидности: 100%, 90% или 50% от пенсии по возрасту, с возможностью надбавок.