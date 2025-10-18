Наслідки тіньової економіки для українців - Гетманцев розповів

Данило Гетманцев. Фото: кадр з відео

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев закликав українців вимагати чеки. За його словами, кожна покупка без фіскального документа зменшує пенсії та зарплати бюджетників

Про це він повідомив інтерв’ю Новини.LIVE.

Наслідки тіньової економіки для українців

За його словами, тіньова економіка безпосередньо впливає на зарплати вчителів, працівників вузів та пенсії громадян. Кожен товар, куплений без фіскального документа, означає несплачені податки, які формують державний бюджет і фінансують освіту, медицину та соціальні виплати.

"Коли ви берете товар без чеку, ви забираєте частину власної пенсії", — підкреслив Гетманцев.

Посадовець пояснив, що часто підприємці ухиляються від податків, пропонуючи клієнтам кілька чеків або взагалі не видаючи їх, а гроші залишаються у кишенях бізнесменів та корумпованих чиновників.

Гетманцев також наголосив, що детінізація бізнесу залишається одним із пріоритетів уряду. За його словами, внесені ним поправки до державного бюджету вже передбачають підвищення зарплат у вищих навчальних закладах з наступного року, а також кроки до забезпечення трьох мінімальних зарплат для вчителів, передбачених законодавством.

"Джерело всього цього — детінізація та припинення схем з "конвертними" зарплатами, контрабандою та зловживаннями з ПДВ, які роками процвітають у нашій країні. Кілька сотень сімей отримують вигоду, а мільйони українців залишаються у бідності. Я хочу, щоб люди розуміли прямий взаємозв’язок між своїми діями та соціальними гарантіями", — резюмував голова фінансового комітету.

