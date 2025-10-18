Відео
Україна
Головна Новини дня Гетманцев пояснив наслідки тіньової економіки для всіх українців

Гетманцев пояснив наслідки тіньової економіки для всіх українців

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 13:12
Оновлено: 13:12
Наслідки тіньової економіки для українців - Гетманцев розповів
Данило Гетманцев. Фото: кадр з відео

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев закликав українців вимагати чеки. За його словами, кожна покупка без фіскального документа зменшує пенсії та зарплати бюджетників

Про це він повідомив інтерв’ю Новини.LIVE.

Читайте також:

Наслідки тіньової економіки для українців

За його словами, тіньова економіка безпосередньо впливає на зарплати вчителів, працівників вузів та пенсії громадян. Кожен товар, куплений без фіскального документа, означає несплачені податки, які формують державний бюджет і фінансують освіту, медицину та соціальні виплати.

"Коли ви берете товар без чеку, ви забираєте частину власної пенсії", — підкреслив Гетманцев.

Посадовець пояснив, що часто підприємці ухиляються від податків, пропонуючи клієнтам кілька чеків або взагалі не видаючи їх, а гроші залишаються у кишенях бізнесменів та корумпованих чиновників.

Гетманцев також наголосив, що детінізація бізнесу залишається одним із пріоритетів уряду. За його словами, внесені ним поправки до державного бюджету вже передбачають підвищення зарплат у вищих навчальних закладах з наступного року, а також кроки до забезпечення трьох мінімальних зарплат для вчителів, передбачених законодавством.

"Джерело всього цього — детінізація та припинення схем з "конвертними" зарплатами, контрабандою та зловживаннями з ПДВ, які роками процвітають у нашій країні. Кілька сотень сімей отримують вигоду, а мільйони українців залишаються у бідності. Я хочу, щоб люди розуміли прямий взаємозв’язок між своїми діями та соціальними гарантіями", — резюмував голова фінансового комітету.

Нагадаємо, уряд планує переглянути прожитковий мінімум, закладений у проєкті Держбюджету-2026. Його хочуть відв’язати від невластивих виплат, щоб осучаснити і перетворити на зрозуміле мірило.

Також ми писали, що в Україні не можна отримувати одночасно дві пенсії — за віком і за інвалідністю. Розмір виплат залежить від групи інвалідності: 100%, 90% або 50% від пенсії за віком, із можливістю надбавок.

Верховна Рада українці Данило Гетманцев економіка чеки
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
