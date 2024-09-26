Гетманцев объяснил повышение военного сбора

Народный депутат Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему повышают военный сбор на 3,5%. Он заявил, что если бюджет Украины сталкивается с нехваткой средств для финансирования ключевых расходов, в частности армии, то каждый гражданин Украины должен присоединиться к ее поддержке.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона в четверг, 26 сентября.

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Гетманцев о повышении военного сбора

Гетманцев отметил, что относительная ставка военного сбора будет зависеть от доходов, получаемых каждый украинским гражданином.

"Если говорить о спорах, то мне кажется, здесь споры могут быть только от лукавого... Если говорить об относительной ставке, то есть о проценте, то она зависит от дохода, который получает человек, который получает каждый гражданин, и он должен поделиться собственным доходом с государством", — заявил Гетманцев.

Недавно Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий повышение налогов. Согласно документу, военный сбор вырастет с 1,5% до 5%. В то же время некоторые граждане будут освобождены от уплаты этого налога.

Ранее нардеп сообщил, что Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) тщательно будет проверять международные перевозки пассажиров.