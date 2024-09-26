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Гетманцев объяснил, почему повышают военный сбор на 3,5%

26 сентября 2024 23:58
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Гетманцев объяснил повышение военного сбора
Народный депутат Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему повышают военный сбор на 3,5%. Он заявил, что если бюджет Украины сталкивается с нехваткой средств для финансирования ключевых расходов, в частности армии, то каждый гражданин Украины должен присоединиться к ее поддержке.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона в четверг, 26 сентября.

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Гетманцев отметил, что относительная ставка военного сбора будет зависеть от доходов, получаемых каждый украинским гражданином.

"Если говорить о спорах, то мне кажется, здесь споры могут быть только от лукавого... Если говорить об относительной ставке, то есть о проценте, то она зависит от дохода, который получает человек, который получает каждый гражданин, и он должен поделиться собственным доходом с государством", — заявил Гетманцев.

Недавно Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий повышение налогов. Согласно документу, военный сбор вырастет с 1,5% до 5%. В то же время некоторые граждане будут освобождены от уплаты этого налога.

Ранее нардеп сообщил, что Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) тщательно будет проверять международные перевозки пассажиров.

ВСУ налоги Даниил Гетманцев Украина нардепы военный сбор

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