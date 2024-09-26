Гетманцев пояснив підвищення військового збору

Народний депутат Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, чому підвищують військовий збір на 3,5%. Він заявив, що якщо бюджет України стикається з нестачею коштів для фінансування ключових витрат, зокрема армії, то кожен громадянин України повинен долучитися до її підтримки.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону у четвер, 26 вересня.

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Гетманцев про підвищення військового збору

Гетманцев зазначив, що відносна ставка військового збору залежатиме від доходів, які отримує кожен український громадянин.

"Якщо говорити про суперечки, то мені здається, тут суперечки можуть бути тільки від лукавого... Якщо говорити про відносну ставку, тобто про відсоток, то вона залежить від доходу, який отримує людина, який отримує кожен громадянин, і він повинен поділитися власним доходом з державою", — заявив Гетманцев.

Нещодавно Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає підвищення податків. Згідно з документом, військовий збір зросте з 1,5% до 5%. Водночас деякі громадяни будуть звільнені від сплати цього податку.

Раніше нардеп повідомив, що Державна податкова служба України (ДПСУ) ретельно перевірятиме міжнародні перевезення пасажирів.