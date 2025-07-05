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Гетманцев оценил возможность четырехдневной рабочей недели

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 15:07
Гетманцев прокомментировал идею четырехдневной рабочей недели в Украине
Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев оценил возможность внедрения четырехдневной рабочей недели в Украине. По его словам, сделать это опционально.

Об этом Даниил Гетманцев рассказал в интервью Новини.LIVE.

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"В качестве эксперимента я бы такое поддержал. Я не знаю точно, наверное, на период войны это нельзя делать обязательным. Все же работодатель должен вместе с трудовым коллективом этот вопрос решать. В то же время сделать это опционно и дать такую возможность, чтобы работодатель и работники смогли договориться о таком режиме работы, я на такое бы пошел", — отметил Гетманцев.

По его словам, может быть вариант сохранения 40-часовой рабочей недели, но на четыре дня. Другой возможностью он назвал договоренность между работником и работодателем на других условиях.

"Я думаю, что мы могли бы это воспринять и в военное время, если будет на это воля бизнеса и людей", — добавил Гетманцев.

Напомним, Новини.LIVE рассказали о минимальной заработной плате в Украине в июле.

Кроме того, в Украине наблюдается острая нехватка рабочих специалистов. Для решения этой проблемы правительство намерено модернизировать систему профессионально-технического образования.

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Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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