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Головна Новини дня Гетманцев оцінив можливість чотириденного робочого тижня

Гетманцев оцінив можливість чотириденного робочого тижня

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 15:07
Гетманцев прокоментував ідею чотириденного робочого тижня в Україні
Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оцінив можливість впровадження чотириденного робочого тижня в Україні. За його словами, зробити це опційно.

Про це Данило Гетманцев розповів в інтервʼю Новини.LIVE.

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"В якості експерименту я б таке підтримав. Я не знаю точно, напевно, на період війни це не можна робити обовʼязковим. Все ж таки роботодавець має разом з трудовим колективом це питання вирішувати. Водночас зробити це опційно і дати таку можливість, аби роботодавець та працівники змогли домовитися про такий режим роботи, я на таке б пішов", — зазначив Гетманцев.

За його словами, може бути варіант збереження 40-годинного робочого тижня, але на чотири дні. Іншою можливістю він назвав домовленість між працівником і роботодавцем на інших умовах.

"Я думаю, що ми могли б це сприйняти й у військовий час, якщо буде на це воля бізнесу і людей", — додав Гетманцев.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповіли про мінімальну заробітну плату в Україні у липні.

Крім того, в Україні спостерігається гостра нестача робітничих спеціалістів. Для розвʼязання цієї проблеми уряд має намір модернізувати систему професійно-технічної освіти.

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Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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